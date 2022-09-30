世界盃女籃賽／狂勝加拿大40分破紀錄 美國勇闖決賽
女子世界盃（World Cup）籃球賽今天在雪梨展開準決賽，美國隊女將史都華（Breanna Stewart）奪全場最高17分，助美國以83比43狂勝加拿大，挾準決賽最大勝分差新猷勇闖決賽。
法新社報導，衛冕軍美國女籃隊今天開場就打出一波15比0攻勢，之後未曾減弱火力，把她們的世界盃連勝紀錄擴大到29場，將於金牌戰迎戰中國隊。
除了史都華貢獻全場最高17分，隊友威爾森（A'jaWilson）繳出15分、12籃板的「雙十」表現。反觀加拿大，阿米希爾（Laeticia Amihere）拿下全隊最高的8分。
美國以40分懸殊差距擊敗加拿大，寫下世界盃女籃賽準決賽最大勝分差紀錄。
美國隊教頭芮夫（Cheryl Reeve）表示：「我們的目標是奪下金牌，我們有能力辦到。」
美國女籃隊一直是壓倒性的奪冠大熱門，女子世界盃籃球賽從1986年採用單淘汰賽制後，美國隊已連續10屆比賽至少打進4強戰。
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