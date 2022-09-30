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自由車／環台賽10月2日登場 馮俊凱領銜拚黃衫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2022年國際自由車環台公路大賽將於10月2日隆重登場。圖／圓創運動行銷提供
2022年國際自由車環台公路大賽將於10月2日隆重登場。圖／圓創運動行銷提供

國際自由車總會(UCI) 2.1級的2022年國際自由車環台公路大賽，10月2日隆重登場，共有來自全球26個國家、15支洲際職業車隊和國家隊的122位菁英選手來台拼輸贏，角逐各項冠軍衫與單站冠軍。

在今天記者會上教育部次長林騰蛟表示，往年在3月舉行的環台賽，是我國每年國際賽開幕戰，透過網路和歐洲體育的強力放送，讓全球破2億5000萬人看見台灣，今年因疫情延至10月，很開心能代表教育部和體育署宣布：「環台賽回來了！」林騰蛟也為中華隊授旗，由王聖慜領隊接下代表隊旗，誓師將亞洲藍衫續留台灣。

中華民國自由車協會秘書長李開志說：「因為疫情關係，上一次辦環台賽已是兩年7個月前，感謝政府、企業對環台賽不離不棄，舉辦環台賽是榮耀跟責任，很開心能克服萬難，舉辦對於行銷台灣很重要的國際自由車環台賽。」

今年中華隊是老幹加新枝，由識途老馬馮俊凱、黃文忠、盧紹軒帶領年輕小將杜志濠和菜鳥兵李廷威出賽，象徵國家隊生力軍輩出，新世代好手將全力為台灣奮戰。台灣唯一一位世界隊車手馮俊凱透露，這次隊友都調整得不錯，會視狀況全力爭取領騎衫，並以：「環台賽騎得好，就有機會挑戰亞洲。」鼓勵第一次參賽的李廷威。

第六次參賽的黃文忠表示，會全力協助凱哥把黃衫留在台灣。五度代表中華隊叩關環台賽的盧紹軒說：「我會把重心在放在浪漫台三線站，這一站短坡多，挺適合我。」

為增添比賽可看性，今年除了總成績冠軍（黃衫）、登山王（圓點衫）、衝刺王（綠衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫）外，新增每站最具競賽挑戰勇氣表現的「敢鬥賞（白衫）」，獎勵默默為車隊付出的菁英好手，該獎項勢必為兵家必爭之地。

環台賽 自由車 中華隊

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