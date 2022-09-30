高球／TLPGA大大數位女子高球公開賽 陳宇茹守住冠軍
最後一洞6呎推桿，陳宇茹穩穩把握機會成功保帕，讓她在大大數位女子高球公開賽，總計207桿，1桿之差險勝對手石澄璇，除帶走冠軍盃外，也獲得新台幣55萬元的首獎。
大大數位女子公開賽今天在東華球場進行最後決戰，原本領先的石澄璇，鐵桿失準帶給她不少麻煩，加上第6洞又吞下雙柏忌，反觀陳宇茹前4洞就進帳2鳥，讓她成功扭轉戰局、後來居上。
後勁十足的陳宇茹，第10洞再打博蒂，一度將領先差距拉大到3桿，不過石澄璇沒有放棄，依舊咬牙緊追，打到第17洞，陳宇茹的領先優勢只剩下1桿。
最後1洞決勝負，石澄璇攻上果嶺後，留下15呎博蒂機會，無奈卻未能把握，小白球停在洞口前兩吋，因此只要陳宇茹順利保帕，就能成功擋住對手反撲，贏得冠軍金盃。
陳宇茹頂住壓力，成功演出致勝保帕推桿，讓她以1桿之差險勝對手，3回合累計以低於標準9桿的207桿奪冠，確定冠軍入袋後，她一度興奮地握拳慶祝。
談到最後那記致勝推桿，陳宇茹表示，當下其實不太緊張，甚至出手時桿面還有些跑掉，還好球仍順順地滾向洞口。
在冠軍頒獎典禮致詞時，陳宇茹激動得直掉眼淚，久久說不出話來，她承認自己既激動又緊張，主要是過去兩年深受疫情影響，在韓巡賽沒有太出色成績，要打進前10名都很難，所以這個冠軍真的得來不易。
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