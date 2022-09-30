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田徑／南部縣市聯誼座談會登場 理事長葉政彥親自主持

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
111年南部各縣市田徑運動聯誼座談會今天下午於高雄國賓飯店舉行。圖／中華民國田徑協會提供
111年南部各縣市田徑運動聯誼座談會今天下午於高雄國賓飯店舉行。圖／中華民國田徑協會提供

111年南部各縣市田徑運動聯誼座談會今天下午於高雄國賓飯店舉行，由中華民國田徑協會理事長葉政彥親自南下主持，聆聽各地方田徑運動之建言及解決各基層問題。

本次座談座會亦由田協副理事長朱文慶以地主身份，聯袂高雄市體育總會理事長許文宗親自籌備接待來自彰化縣以南（含澎湖）暨花東地區計9縣市之地方田徑委員會主任委員和總幹事，葉政彥特別率領田協秘書長王景成、副秘書長鄭世忠、洪碧端、秘書林讌、東部辦公室主任林清光、南部辦公室主任許峰銘和執行長沈煥瑤與會，可見此次會議對全國田徑發展之重要性。

另一方面，本次會議也提供已舉辦過全國運動會的高雄市田徑委員會、全國中等學校運動會的花蓮縣田徑委員與即將陸續舉行全國運的台南市田徑委員會與全中運的雲林縣田徑委員會代表們一次交換經驗與資訊的好機會。

葉政彥也藉機感謝各縣市委員會能協助田徑協會各項事務，包括基層訓練、賽事舉辦、教練裁判講習、潛優暑期訓練營。東道主許文宗也在致詞時提到田徑是運動之母，特別受到關注與重視，也特別提及去年雲林台南在全中運表現優異，今年桃園與北部縣市成績特別好，因此也希望藉此次機會能向各縣市主委與總幹事們請益。

田徑 全中運

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