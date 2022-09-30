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花滑／俄國徵兵引發逃難潮 花滑皇帝：我不會逃跑！

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯花滑皇帝普魯申科。 歐新社
俄羅斯花滑皇帝普魯申科。 歐新社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）21日下令進行部分動員、將徵召30萬名預備役民眾，升級烏克蘭戰爭，聽聞此事的俄羅斯公民爭先恐後地想「出國避難」，不過「花滑皇帝」普魯申科（Evgeni Plushenko）卻在此時發表宣言：「我不會逃跑！」

頂尖運動員也在普亭徵召的範圍內，身為前冬奧花式滑冰金牌的普魯申科接受俄羅斯媒體《Sport Express》訪問時表示，「有徵召令不代表會被立刻派去前線，不幸的是很多人都先離開了，如果有徵召令，我不會逃跑，我必須保護孩子以及國家的未來。」

其實普魯申科自俄烏戰爭爆發以來就多次力挺普亭、發表愛國言論，引發各界撻伐。今年3月就曾表示自己相信普亭，認為國際滑冰聯盟（ISU）禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽是個錯誤的。

後來又在個人社群譴責制裁俄羅斯的行為：「我是俄羅斯人！我為自己身為俄羅斯人感到驕傲！」並標記「停止種族歧視」、「停止法西斯主義」。

白俄羅斯 普亭 俄烏戰爭 烏克蘭 金牌

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