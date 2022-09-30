桌球／陳思羽、鄭怡靜領銜女團 首戰直落三勝葡萄牙
2022年世界桌球團體錦標賽今天在中國大陸成都點燃戰火，首日賽事我國女子團體率先登場在分組賽碰上葡萄牙，最終以直落三點的表現勝出，取得分組賽首勝。
兩年一度的世界桌球團體錦標賽，上屆賽事受到疫情影響停辦，今年則是在中國大陸成都舉行，我國這次也派出男、女子代表隊參戰，其中男子隊在林昀儒因教練確診退賽後，由「桌球教父」莊智淵領銜，搭配廖振珽、黃彥誠與彭王維，至於女子隊則是由陳思羽、鄭怡靜、劉馨尹、李昱諄與黃怡樺出征。
在首日賽事中，我國也由女子隊打頭陣，這次中華隊與羅馬尼亞、瑞典、葡萄牙分在同組，今天的首場比賽就先與擁有多名華裔選手坐鎮的葡萄牙交手，中華隊在首點賽事就由一姊陳思羽挑起大樑，面對兩度代表葡萄牙出征奧運的邵傑妮，最終陳思羽就以11：7、5：11、16：14、13：11勝出。
第二點我國則是由鄭怡靜出陣，面對世界排名第17名的付玉，鄭怡靜則是在先丟首局的前況下，最終苦戰5局以5：11、11：4、9：11、11：7、11：5逆轉勝出，幫助中華隊率先聽牌。
第三點劉馨尹則是遭遇世界排名第289名的馬托斯（Ines Matos），在雙方排名與實力有著極大落差下，最終劉馨尹就以11：8、11：7、11：7，助中華隊直落三關門，順利搶下分組賽首勝，明天早上10點將繼續迎戰羅馬尼亞，力拚2連勝。 至於男子隊則將在明天晚上7點迎來分組賽首戰對決比利時，這次同組的還包括克羅埃西亞與新加坡。
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