PGA／俞俊安強勢開局並列第3名 感謝潘政琮相助

我國旅美高球好手俞俊安今天在桑德森農場錦標賽第一輪比賽中打出了低於標準桿5桿的出色成績，排名並列第3名，他將自己出色的開局歸功於與同胞潘政琮相處的時間和火熱的推桿。

24歲的俞俊安今天在密西西比州傑克遜鄉村俱樂部總計抓到7鳥、吞下2個柏忌，僅落後打出66桿的並列領先者萊利（Davis Riley）和戈登（Will Gordon）1桿，不過他並非唯一打出好成績的亞洲新秀，南韓球員金成玹也繳出68桿，排在並列第10位，而俞俊安視其為導師的潘政琮打出70（－2）桿，排名第25位。

「我和潘政琮一起練習了一下，因為在休斯頓，他們有相當類似的條件。」談到首輪的佳績時，俞俊安說：「我認為這是一個非常好的機會，可以和潘政琮一起打球，在百慕大草的球場練習，我和他待了幾天。」

在第18洞4桿洞推進32英尺小鳥，是俞俊安在當天的亮點，他希望能夠彌補兩周前在開季的飛塔錦標賽上錯過的損失，除了在推桿上的熱度，他還對自己的擊球感到滿意，「到了果嶺，你知道，你可以推進這一推，就像你知道你可以和那些人競爭。這一路走來，信心對我有很大幫助。我認為我今天做得很好，希望接下來的幾天我可以繼續保持良好的狀態。」

在亞利桑那州立大學的出色業餘生涯中，俞俊安贏得了3個大學個人冠軍，潘政琮的指導幫助他進入美巡賽的行列，他還在2014年亞運會上與潘政琮一起，成為奪得金牌的中華台北隊的一員。

談到與潘政琮站上同一個舞台，俞俊安說：「這真的很有趣，因為潘政琮已經在這裡，我想他已經在這裡待了5年。有一個朋友在同一個巡迴賽上，這絕對是非常好的。有一個人已經在巡迴賽上贏了，他在過去5年裡一直打得很好。有他作為我的朋友，也作為我的導師，這很好。」