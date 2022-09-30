墾丁半程國際鐵人3項賽 「愛運動．動無礙」成員最亮眼

2022 QUBIC IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人暨小鐵人三項賽將於10月1日至2日登場，有21國、1300多位鐵人好手及小鐵人參與這場賽事，各路菁英好手同場較勁外，另個亮點是師大特殊教育學系教授姜義村帶領的「愛運動・動無礙」成員，他們以正面、樂觀的心態和堅強意志力克服身障困難，勇敢挑戰高強度的長泳和路跑，闡述鐵人精神。

IRONMAN 70.3游泳、自行車、跑步距離，為常規賽程一半，113公里（游泳1.9公里、自行車90公里、跑步 21.1公里），又稱半程鐵人三項；成人組2日上午在墾丁小灣開賽，因應政府工程整修，自行車路線調整為往鵝鑾鼻至港仔90公里，跑步路段將調整為往社頂自然公園，經籠仔埔草原到風吹砂來回2圈，賽道爬升增加、挑戰更高，被喻是台灣史上難度最高的113公里賽事。

這次賽事包含菁英好手「鐵人夢想家」吳承泰、甫從挪威完成號稱地球難度最高的極限鐵人賽事「Norseman」歸國的范永奕老師、「最強警花」謝伯韶、「馬拉松女子百傑」洪筱婷等好手前來應戰；民視外景主持人段慧琳、藝人姚黛瑋Debbie也將南下挑戰。

今年參賽個人組包含視障跑者古奇哲、洪國展、賴智傑，為了讓視障跑者順利完成游騎跑項目，也找來好手相助；古奇哲有師大團隊郭鴻霖協助游泳與路跑，動無礙團隊的精神領袖姜義村協助自行車領航；洪國展有胡哲銘擔任自行車領航，由焦耳極限訓練中心黃柏青教練協助游泳與路跑，視障選手賴智傑由FXT 極限鐵人三項選手陳書瀚陪同。

為身障選手安排的接力組，聽障選手徐學琛、鄞世榮、陳梓盈、黃宇民、黃清璿，視障選手呂冠霖、黃雅苓，和余憶心、張維捷與林育夙3位肢障選手；他們都有固定、常態運動習慣，也為這場比賽落實數個月的訓練與準備；師大特教系團隊姜義村教授，為協助接力競賽順利進行，讓愛運動動無礙精神讓更多人理解與認識，特邀小兒科醫師黃瑽寧等人協助，盼再為動無礙運動倡議訴說新故事。