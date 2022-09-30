世足賽／卡達：觀眾可不打疫苗 須持採檢陰性證明

中央社／ 杜哈29日綜合外電報導
卡達世足賽將在年底開打。 法新社
卡達世足賽將在年底開打。 法新社

波斯灣國家卡達當局今天表示，今年欲入場觀看世界盃足球賽（WorldCup）的百萬多位球迷，無論是否接種過COVID-19疫苗，都必須持有陰性的病毒檢測證明才能入境。

法新社和路透社報導，2022卡達世足賽籌辦單位「建設與傳承最高委員會」（Supreme Committee forDelivery and Legacy）表示，所有6歲以上從海外前來的觀賽人士，搭機時必須出示48小時內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測（PCR）陰性結果，或在飛抵卡達前24小時內的快篩陰性結果。

為期29天的卡達世足會內賽將於11月20日登場，這將是2019年12月COVID-19疫情爆發以來，首個容許球迷入場觀賽的全球性重大體育賽事。

卡達世足賽籌備當局和國際足球總會（FIFA）表示，他們希望透過本屆世足賽來顯現全世界持續克服疫情；但他們也提醒，萬一疫情威脅再次加劇，觀賽衛生準則也將改變。

卡達衛生部另表示，觀賽球迷屆時在卡達搭乘大眾運輸工具時，必須戴上口罩；一旦驗出病毒陽性反應，「就必須依照衛生部公布的準則進行隔離」。

卡達衛生部還說，如果染疫病例大增，它可能強迫球員、裁判和隊職官員留在安全的「防疫泡泡」內，「以使賽事能安全運作和持續進行」。

世足賽

延伸閱讀

抹片檢查、HPV疫苗接種皆降 公費升至9價醫籲施打

量體溫檢測敏感度低 王必勝：討論退場機制中

次世代疫苗放寬50歲以上民眾接種 台南開始預約

今中重症+273例 18歲青少年未接種疫苗發病2周亡

相關新聞

傳炬獎／獲運動教練獎 陳弘振培養射擊國手

田徑選手出身，新北光復高中教練陳弘振，昨天以射擊隊教練領取111年學校體育傳炬獎的運動教練獎，6年來從零開始打造光復射擊...

高球／台灣名人賽首輪 王偉祥猛打6鳥獨居排頭

台灣男子職業高球好手王偉祥，今天在台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽首回合，全場猛打6鳥、無柏忌，以低於標準6桿的66桿，以...

體操／備戰世錦賽練到哭 丁華恬平衡木換動作拚突破

去年東京奧運，「體操精靈」丁華恬成為50年首位踏上奧運殿堂的我國體操女將，今年杭州亞運延期，她將重心放在10月底英國利物...

DAZN收購ELEVEN SPORTS 強調觀眾權益不變

ELEVEN SPORTS（壹拾壹體育網公司）宣布，經過長達數月的溝通與協商，全世界體育串流服務巨擘DAZN於日前與EL...

傳炬獎／41獲獎單位 江漢聲、彭誠浩獲終身成就獎

111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮今天登場，共有41個獲獎機關、團體及個人，教育部長潘文忠及體育署代理署長林騰蛟都親自到場...

首爾網賽／苦戰近3小時敗給大黑馬 曾俊欣無緣8強

網球好手「夜市球王」曾俊欣迎接ATP首爾公開賽第二輪賽事，和美國「幸運失敗者」科瓦塞維奇（Aleksandar Kova...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。