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高球／台灣名人賽首輪 王偉祥猛打6鳥獨居排頭

中央社／ 台北29日電
台灣男子職業高球好手王偉祥。 TPGA提供。
台灣男子職業高球好手王偉祥。 TPGA提供。

台灣男子職業高球好手王偉祥，今天在台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽首回合，全場猛打6鳥、無柏忌，以低於標準6桿的66桿，以1桿領先優勢獨居排頭。

總獎金100萬美元（約新台幣3166萬）的2022台灣名人賽暨第36屆三商杯高爾夫邀請賽，今天在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行首回合，尋求衛冕的王偉祥有個好的開始，不僅首輪以無柏忌的完美表現作收，排名更是獨占鰲頭。

對於首輪的好表現，王偉祥自認推桿幫助最大，此外木桿夠直、鐵桿也還算不錯，今天他全場僅用27推，且鳥推多在9至12呎之間。

王偉祥也透露，今天最佳表現，應是第8洞的3桿短洞，他一桿開上果嶺後，小白球距離洞口只剩4呎，讓他輕鬆射鳥。

雖然頂著衛冕者光環，王偉祥強調他沒有連霸壓力，盡量專注在比賽上，不過今年比賽他有秘密武器，找來在比賽球場出身的年輕職業球員陳宥蓁，來擔任他的桿弟，也幫助他推桿提高不少準度。

洪健堯今天表現同樣精彩，以1鷹、3鳥、無柏忌，繳出低於標準5桿的67桿，暫時以1桿之差落，與另外4名外籍選手並列第2。

洪健堯賽後表示，前幾場比賽他表現不盡理想，並修正揮桿動作，也告訴自己，每場比賽不要放棄每次揮桿機會，總算在這場比賽中，找回鐵桿準度，手感也跟回溫。

高爾夫

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