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體操／備戰世錦賽練到哭 丁華恬平衡木換動作拚突破
去年東京奧運，「體操精靈」丁華恬成為50年首位踏上奧運殿堂的我國體操女將，今年杭州亞運延期，她將重心放在10月底英國利物浦登場的世界錦標賽，目標個人全能和強項平衡木都成闖進決賽。
為備戰世錦賽，上周中華體操代表隊已經展開50天的歐洲旅程，除安排參加3站世界盃挑戰賽，並在法國移地訓練，丁華恬選擇10月25日直接飛往英國，參加10月29日到11月6日進行的世錦賽。
丁華恬教練蔡恆政提到，若參加3場世界盃挑戰賽，代表訓練量會減少，且之前丁華恬曾經有接連參加國際賽後感冒的歷史，所以選擇留在台灣訓練，將動作訓練更紮實。
「世錦賽有團體和個人，團體從沒進入前24，這次是很大突破，希望成績可以再往前。個人的部分，目標是恬恬平衡木突破，全能進到決賽，就算沒進到決賽，分數也要有競爭力。」蔡恆政說。
剛開始輔仁大學二年級學業的丁華恬還被教練「爆料」，最近一度因課業和備戰世錦賽壓力練習到落淚，她不好意思說：「剛開學，我還沒適應，訓練強度也有點受不了，就宣洩一下。」
世錦賽將是丁華恬6月亞錦賽後的第一場國際賽，她透露亞錦賽的平衡木動作整套修改，「亞錦賽有連接動作沒被算分，這次有調整，動作有換。」
今天現身學校體育傳炬獎頒獎典禮的丁華恬，世錦賽和教練目標一致，亞錦賽發揮不如預期的「恬恬」說：「世錦賽是一次新的機會，再去挑戰看看，目標比之前做得更好、突破自己，平衡木和全能晉級決賽。」
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