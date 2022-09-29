快訊

軍方派怪手拆眷村釘子戶 屋主抗爭無用眼睜睜看家沒了

不許台灣設代表處 柬埔寨總理：我曾命人燒掉申請文件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DAZN收購ELEVEN SPORTS 強調觀眾權益不變

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
ELEVEN SPORTS總經理鄧宗儒。 圖／ELEVEN SPORTS提供
ELEVEN SPORTS總經理鄧宗儒。 圖／ELEVEN SPORTS提供

ELEVEN SPORTS（壹拾壹體育網公司）宣布，經過長達數月的溝通與協商，全世界體育串流服務巨擘DAZN於日前與ELEVEN SPORTS集團達成收購協議，未來ELEVEN SPORTS集團將併入英國DAZN集團旗下繼續原有經營，此一合併將解決ELEVEN SPORTS集團於財務上的困境並獲得更多各方面資源。

ELEVEN SPORTS TAIWAN總經理鄧儒宗表示，「台灣地區的觀眾權益都不會變，將全力維持目前ELEVEN SPORTS TAIWAN的服務品質及內容強度。」

鄧儒宗強調，「ELEVEN SPORTS及DAZN都是英國公司，但是他是土生土長的台灣人，一定會做為國際投資者和台灣運動及媒體產業的橋梁」，承諾將全力的捍衛台灣觀眾的權益，當然也必須讓新的投資方感受到台灣是一個優良的市場，而台灣的觀眾是會珍惜提供優質服務的廠商。在不斷的修正當中找出良性的台灣體育媒體商業模式，並提升對於台灣喜愛體育觀眾的服務品質，如此才能創造出優質的正循環。

ELEVEN SPORTS TAIWAN於2016年中試營運，2017年3月1日正式開播，並陸續上架有線電視系統。從2017年至2022年，ELEVEN SPORTS TAIWAN以境外媒體的身分在台灣經營媒體須面對多重挑戰。然而在台灣經營體育頻道並不容易，經過5年的洗禮，累積虧損超過台幣10億元。顯現出台灣體育媒體經營環境的艱困，讓ELEVEN SPORTS不得不重新審視在台灣的營運可能。

而且近年受到疫情翻轉全球的收視習慣，讓ELEVEN SPORTS TAIWAN經營更加困難，但基於體育頻道的社會責任及使命感，原本評估於2022年中退出台灣市場的決策一直讓ELEVEN SPORTS董事會無法做出最終的決定。因為這個決定將對目前已經承諾的轉播協議包括中華職棒、T1職籃、中華民國企業排球聯賽、日本職棒太平洋聯盟，歐洲籃球聯賽及西班牙甲組足球聯賽等直播賽事帶來巨大衝擊，也影響廣大觀眾收視權益。

目前ELEVEN SPORTS集團全球性的策略方向，除了保有台灣的有線電視及MOD的合作外，也全力發展OTT平台，結合總公司的全球資源，在ELEVENSPORTS.COM上就可以看到全世界的各種賽事，相對於台灣的比賽如中華職棒等，未來希望也能透過ELEVENSPORTS.COM被世界看見，ELEVEN SPORTS TAIWAN不僅限於深耕台灣，也要將台灣推向國際，透過網路平台接軌世界，同時也讓台灣熱情於體育賽事的專業人才得以發揮所長，成為下一個體育版的Netflix或Disney+。ELEVEN SPORTS TAIWAN 以此自詡並不忘初衷。

ELEVEN SPORTS總經理鄧宗儒。 圖／ELEVEN SPORTS提供
ELEVEN SPORTS總經理鄧宗儒。 圖／ELEVEN SPORTS提供
DAZN於日前與ELEVEN SPORTS集團達成收購協議。圖／ELEVEN SPORTS提供
DAZN於日前與ELEVEN SPORTS集團達成收購協議。圖／ELEVEN SPORTS提供

中華職棒 排球

延伸閱讀

圖輯／111年度學校體育傳炬獎 江漢聲、彭誠浩獲終身成就獎

蔡尚樺拋喜訊 忍了好久「終於公開新身分」

傳炬獎／80歲獲得終身成就獎 彭誠浩：天上掉下來的禮物

傳炬獎／41獲獎單位 江漢聲、彭誠浩獲終身成就獎

相關新聞

首爾網賽／苦戰近3小時敗給大黑馬 曾俊欣無緣8強

網球好手「夜市球王」曾俊欣迎接ATP首爾公開賽第二輪賽事，和美國「幸運失敗者」科瓦塞維奇（Aleksandar Kova...

網球／盼退休時也有勁敵相伴 約克維奇：會有特別情感

儘管才剛強調自己還沒有退役的想法，但前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在上周參加完費德勒（Roger F...

DAZN收購ELEVEN SPORTS 強調觀眾權益不變

ELEVEN SPORTS（壹拾壹體育網公司）宣布，經過長達數月的溝通與協商，全世界體育串流服務巨擘DAZN於日前與EL...

傳炬獎／41獲獎單位 江漢聲、彭誠浩獲終身成就獎

111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮今天登場，共有41個獲獎機關、團體及個人，教育部長潘文忠及體育署代理署長林騰蛟都親自到場...

撞球／柯氏兄弟贈母校復興高中撞球桌 獲頒傑出校友

撞球界的世界冠軍「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中和柯秉漢三兄弟，昨天回到母校台北市立復興高中，接受傑出校友的頒獎與採訪，並捐贈...

五人制足球／亞洲盃首戰 中華隊踢和黎巴嫩

五人制男足中華隊台灣時間今天凌晨在科威特迎接2022五人制亞洲盃首戰，中華隊身為C組第三檔次的球隊，首戰第二檔次勁敵黎巴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。