DAZN收購ELEVEN SPORTS 強調觀眾權益不變
ELEVEN SPORTS（壹拾壹體育網公司）宣布，經過長達數月的溝通與協商，全世界體育串流服務巨擘DAZN於日前與ELEVEN SPORTS集團達成收購協議，未來ELEVEN SPORTS集團將併入英國DAZN集團旗下繼續原有經營，此一合併將解決ELEVEN SPORTS集團於財務上的困境並獲得更多各方面資源。
ELEVEN SPORTS TAIWAN總經理鄧儒宗表示，「台灣地區的觀眾權益都不會變，將全力維持目前ELEVEN SPORTS TAIWAN的服務品質及內容強度。」
鄧儒宗強調，「ELEVEN SPORTS及DAZN都是英國公司，但是他是土生土長的台灣人，一定會做為國際投資者和台灣運動及媒體產業的橋梁」，承諾將全力的捍衛台灣觀眾的權益，當然也必須讓新的投資方感受到台灣是一個優良的市場，而台灣的觀眾是會珍惜提供優質服務的廠商。在不斷的修正當中找出良性的台灣體育媒體商業模式，並提升對於台灣喜愛體育觀眾的服務品質，如此才能創造出優質的正循環。
ELEVEN SPORTS TAIWAN於2016年中試營運，2017年3月1日正式開播，並陸續上架有線電視系統。從2017年至2022年，ELEVEN SPORTS TAIWAN以境外媒體的身分在台灣經營媒體須面對多重挑戰。然而在台灣經營體育頻道並不容易，經過5年的洗禮，累積虧損超過台幣10億元。顯現出台灣體育媒體經營環境的艱困，讓ELEVEN SPORTS不得不重新審視在台灣的營運可能。
而且近年受到疫情翻轉全球的收視習慣，讓ELEVEN SPORTS TAIWAN經營更加困難，但基於體育頻道的社會責任及使命感，原本評估於2022年中退出台灣市場的決策一直讓ELEVEN SPORTS董事會無法做出最終的決定。因為這個決定將對目前已經承諾的轉播協議包括中華職棒、T1職籃、中華民國企業排球聯賽、日本職棒太平洋聯盟，歐洲籃球聯賽及西班牙甲組足球聯賽等直播賽事帶來巨大衝擊，也影響廣大觀眾收視權益。
目前ELEVEN SPORTS集團全球性的策略方向，除了保有台灣的有線電視及MOD的合作外，也全力發展OTT平台，結合總公司的全球資源，在ELEVENSPORTS.COM上就可以看到全世界的各種賽事，相對於台灣的比賽如中華職棒等，未來希望也能透過ELEVENSPORTS.COM被世界看見，ELEVEN SPORTS TAIWAN不僅限於深耕台灣，也要將台灣推向國際，透過網路平台接軌世界，同時也讓台灣熱情於體育賽事的專業人才得以發揮所長，成為下一個體育版的Netflix或Disney+。ELEVEN SPORTS TAIWAN 以此自詡並不忘初衷。
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