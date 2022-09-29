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傳炬獎／41獲獎單位 江漢聲、彭誠浩獲終身成就獎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮的運動教練獎得主。記者許正宏／攝影
111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮的運動教練獎得主。記者許正宏／攝影

111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮今天登場，共有41個獲獎機關、團體及個人，教育部長潘文忠及體育署代理署長林騰蛟都親自到場祝賀，表揚推動基層學校體育的團體、教師及教練，潘文忠特別感謝說：「有大家的努力，才可以看到台灣體育愈來愈好的成果。」

今年共有74件申請案件，經過4個月審慎評選，最終評選出41個獲獎單位；團體獎項包括績優機關獎及績優學校獎，個人獎項有教學傑出獎、活動貢獻獎及運動教練獎，以及特別獎項的學校體育奉獻獎和終身成就獎。

終身成就獎由輔仁大學校長、前大專體總會長江漢聲，以及亞洲棒球總會前會長、WBSC第一副會長彭誠浩獲得；學校體育奉獻獎得主是逢甲大學張景星。

績優機關獎由宜蘭縣政府、新北市政府教育局、彰化縣政府、台中市政府運動局獲獎，績優學校獎獲獎學校包括輔仁大學、銘傳大學、新竹特殊教育學校、台南第一高中、林口高中、湖口高中、台中啟明學校、美崙國中、鳳甲國中、二重國中、卑南國中、高市中正國小、台東大學附設實驗國小、新北新興國小、彰化大竹國小及台北民權國小。

教學傑出獎得主有王志全、周昆佑、夏淑琴、陳嘉琪、黃正杰和蔡明憲，活動貢獻獎得主是王偲潔、王啟賢、田熙年、黃榮坤、楊家豪、楊瑞蓮，運動教練獎得主包括許夆池、陳弘振、陳春智、陳昭元、傅志群和游旺鈺。

潘文忠提到，新冠肺炎疫情衝擊全球，近年對運動發展造成很大挑戰，選手參加國際賽也愈許多問題，但因所有人的努力，讓運動能持續發展，不論國際賽和國內重大運動賽事都有亮眼表現，他說：「經過這兩年的歷程，我們也培養更強的韌性，讓台灣運動體育可以持續發展。」

111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮，教育部部長潘文忠（中）和終身成就獎得主彭誠浩（左）、江漢聲合影。記者許正宏／攝影
111年度學校體育傳炬獎頒獎典禮，教育部部長潘文忠（中）和終身成就獎得主彭誠浩（左）、江漢聲合影。記者許正宏／攝影

體育署 棒球

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