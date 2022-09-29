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首爾網賽／苦戰近3小時敗給大黑馬 曾俊欣無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾俊欣。 歐新社(資料照)
曾俊欣。 歐新社(資料照)

網球好手「夜市球王」曾俊欣迎接ATP首爾公開賽第二輪賽事，和美國「幸運失敗者」科瓦塞維奇（Aleksandar Kovacevic）大戰3盤，前兩盤更都激戰到「搶7」，決勝盤沒能演出逆轉勝，歷時2小時55分鐘錯過8強。

世界排名222的美國「幸運失敗者」科瓦塞維奇成超級黑馬，首爾公開賽是生涯第一次進入ATP會內賽，首輪爆冷以兩個6：4拍下世界排名32的塞爾維亞好手凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），讓第7種子提前落馬。

今天面對世界排名88的曾俊欣，科瓦塞維奇開賽就率先破發，曾俊欣第3局馬上回破，雙方拚到「搶7」，科瓦塞維奇先取得6：3盤末點，曾俊欣雖瓦解2個危機，仍以6：7（5：7）讓出首盤。

第二盤曾俊欣雖在第11局遭破發，但科瓦塞維奇第12局的「賽末發球局」曾俊欣也完成關鍵回破，戰局再度進入「搶7」；曾俊欣這次3：4落後下連趕4球逆轉，以7：6（7：4）扳回一城。

決勝盤曾俊欣第4局先失守，且沒能逼出任何破發點，最終在第8局再遭破發下以2：6讓出勝利，止步16強。

曾俊欣 凱柯

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