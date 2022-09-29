撞球／柯氏兄弟贈母校復興高中撞球桌 獲頒傑出校友

撞球界的世界冠軍「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中和柯秉漢三兄弟，昨天回到母校台北市立復興高中，接受傑出校友的頒獎與採訪，並捐贈學校嶄新的撞球桌，現場示範撞球技術，為傳承與感恩，寫下美好的一頁。

大哥柯秉逸說：「許久沒有回來了，我們贊助的球桌是斯諾克改良的，很適合讓學弟妹做進階的準度訓練，希望能夠幫助到在校生提升實力。接下來我們三兄弟也將前往美國參加職業賽，預計2個月的賽期會打5個比賽，這次回到學校也讓我們為接下來的比賽充電，我們會加油的。」

柯秉逸是2015年世界9號球錦標賽冠軍、世界10號球錦標賽冠軍、雙打世界冠軍的「三冠王」，是2015年世界排名第一、多項世界紀錄的保持人；柯秉中則是2019年亞洲盃冠軍及10號球世界冠軍，也是年度世界排名第一；柯秉漢球技逐漸純熟，在國內的巡迴賽也名列「搶11局」的等級，獲得職業球星認證。

柯氏三兄弟都曾經是台北市復興高中體育班撞球隊的成員，高中時每天除了體能訓練、慢跑、洗澡、用餐以外，他們都在撞球室與同學切磋球技，由專業的體育教練陪伴指導，規律的生活和持久不懈的鍛鍊，造就了他們穩定的心理素質，也打出顛峰造極的成績。

疫情期間國際賽事停滯，柯氏兄弟開設了Youtube頻道「柯氏撞球Ko Brothers Billiards」示範撞球技巧，持續自主學習，饒富公益意味；同時他們也不忘回饋母校，捐贈撞球桌，為學弟妹營建更好的學習環境。

教練陳冠列曾說：「做一個運動選手是有社會責任的，要栽培自己，然後把良善散播出去。」他們也謹記教誨，秉逸、秉中將在今年度入學文化大學的運動教練研究所，要將更成熟自信的自己，用以建立更寬廣的運動員事業，以所學奉獻社會，而以情感締結最為深刻、校地廣闊美麗的復興高中作為首站。

昨天的球桌啟用儀式，由校長劉桂光擔任頒獎人，由體育組組長陳子弘、陳冠列和撞球隊全體學員一起參加，教過秉逸、秉中、秉漢的師長們也在撞球室現場，再次見證他們的神奇球技。