網球／盼退休時也有勁敵相伴 約克維奇：會有特別情感

儘管才剛強調自己還沒有退役的想法，但前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在上周參加完費德勒（Roger Federer）的退休儀式後，今天受訪時也透露曾不經意的想起自己退休時的畫面，並期待能有像費德勒一樣，退休時能有勁敵相伴。

約克維奇在上周與納達爾（Rafael Nadal）、墨雷（Andy Murray）一同在拉沃盃陪伴費德勒完成職業生涯告別戰後，本周馬不停蹄地飛往以色列參加特拉維夫網賽，並將在今天晚間登場迎戰西班牙好手安杜亞（Pablo Andujar）。

而費德勒在今天受訪時也談到了上周拉沃盃參與費德勒退休儀式的感想，「那是非常感人與情緒化的時刻，看到他的孩子、家人，我也相當激動，我必須說，當我告別網球那一刻，我在想我會是什麼樣子。」

儘管昨天受訪時才強調，自己對於職業網球仍充滿熱情與渴望，但約克維奇也不諱言，期待能擁有與費德勒相似的退休儀式，「我肯定會希望有一些事情發生，除了我的家人和我生命中的摯愛外，我希望我最大的競爭對手也能夠在那裡，因為這會添入更多特別的情感。」