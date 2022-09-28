快訊

即時短評／「總統級醜聞」音檔發燒 府院低調何以自清？

憂政治化操作 中正紀念堂北市長候選人論壇宣布取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

射擊世錦賽／巴黎奧運席次到手 楊昆弼奪銅創我國男子紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國射擊好手楊昆弼楊昆弼。圖／體育署提供
我國射擊好手楊昆弼楊昆弼。圖／體育署提供

我國不定向飛靶好手楊昆弼今天在克羅埃西亞舉行的ISSF世界飛靶錦標賽，不僅一路挺進到4強賽，最終還在獎牌戰與美國和英國選手一路拉鋸，最終順利搶下銅牌，也是我國在飛靶世錦賽史上第一面男子獎牌。

已參加兩屆奧運的楊昆弼，這次前往克羅埃西亞再度肩負起為我國爭搶奧運席次的責任，最終他在男子不定向飛靶資格賽以所有選手最高的123分晉級到8強賽。

在只要晉級4強就能取得巴黎奧運參賽席次的情況下，楊昆弼與同組的秘魯、法國和英國好手一路拉鋸，在秘魯選手前15發射完就遭到淘汰的情況下，最終25發射完，英國選手哈爾斯以22分率先晉級到4強，楊昆弼與法國選手布爾格則是雙雙射下20分，讓比賽進入加射，最終楊昆弼在首發就順利擊破飛靶，布爾格則是失手，由楊坤弼搶下4強門票，也確定取得巴黎奧運參賽席次。

挺進到4強賽的楊昆弼在比賽前10發都順利擊破飛靶後與美國選手梅恩（Derrick Scott Mein）一度保持領先，在前15發射完後印度選手則是率先遭到淘汰，至於楊昆弼則是在25發射完後拿下23分確定摘銅。

而這面獎牌也是我國在飛靶世錦賽的第一面男子獎牌，過去射擊好手林怡君曾兩度在女子雙不定向飛靶奪牌，其中包括2002年拿下一面金牌。

楊昆弼 世錦賽

延伸閱讀

射擊世錦賽／楊昆弼挺進4強 奪我國首張巴黎奧運門票

舉重／全國青年盃開舉 「舉重女神」郭婞淳奪金揭開序曲

射擊／爭巴黎奧運參賽資格 楊昆弼等4人赴克羅埃西亞

影／到中和專業攀岩場體驗 林佳龍推新北打造奧訓中心

相關新聞

射擊世錦賽／楊昆弼挺進4強 奪我國首張巴黎奧運門票

在克羅埃西亞舉行的ISSF飛靶世錦賽，我國好手楊昆弼今天在男子不定向飛靶先是以資格賽第1名晉級到8強賽，最終更是靠著加射...

桌球／教練確診 林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

體育署今天表示，由於台灣桌球一哥林昀儒的日籍教練偉關晴光確診，目前仍在德國治療，無法趕上後天在中國成都開打的世界桌球團體...

射擊世錦賽／巴黎奧運席次到手 楊昆弼奪銅創我國男子紀錄

我國不定向飛靶好手楊昆弼今天在克羅埃西亞舉行的ISSF世界飛靶錦標賽，不僅一路挺進到4強賽，最終還在獎牌戰與美國和英國選...

網球／拉沃盃歡送費德勒 約克維奇：還沒想過退休

溫布頓奪冠後只在拉沃盃登場，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）本周終於在以色列舉行的特拉維夫公開賽再登...

舉重／青年盃錦標賽 排灣族女力士丁欣薇強忍腰傷奪金

排灣族舉重力士丁欣薇今強忍腰傷，在「中華奧會100周年紀念暨111年精漢堂全國青年盃舉重錦標賽」社女組71公斤級，仍繳出抓舉95公斤、挺舉112公斤，總和207公斤的優質成績，摘下金牌。 因為疫

學校體育傳炬獎明頒獎 將表揚18名優秀體育教師、教練

代表基層學校體育薪火相傳的111年度教育部體育署「學校體育傳炬獎」頒獎典禮將於明天舉行，頒獎典禮中將表揚18名優秀的體育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。