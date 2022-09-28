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射擊世錦賽／巴黎奧運席次到手 楊昆弼奪銅創我國男子紀錄
我國不定向飛靶好手楊昆弼今天在克羅埃西亞舉行的ISSF世界飛靶錦標賽，不僅一路挺進到4強賽，最終還在獎牌戰與美國和英國選手一路拉鋸，最終順利搶下銅牌，也是我國在飛靶世錦賽史上第一面男子獎牌。
已參加兩屆奧運的楊昆弼，這次前往克羅埃西亞再度肩負起為我國爭搶奧運席次的責任，最終他在男子不定向飛靶資格賽以所有選手最高的123分晉級到8強賽。
在只要晉級4強就能取得巴黎奧運參賽席次的情況下，楊昆弼與同組的秘魯、法國和英國好手一路拉鋸，在秘魯選手前15發射完就遭到淘汰的情況下，最終25發射完，英國選手哈爾斯以22分率先晉級到4強，楊昆弼與法國選手布爾格則是雙雙射下20分，讓比賽進入加射，最終楊昆弼在首發就順利擊破飛靶，布爾格則是失手，由楊坤弼搶下4強門票，也確定取得巴黎奧運參賽席次。
挺進到4強賽的楊昆弼在比賽前10發都順利擊破飛靶後與美國選手梅恩（Derrick Scott Mein）一度保持領先，在前15發射完後印度選手則是率先遭到淘汰，至於楊昆弼則是在25發射完後拿下23分確定摘銅。
而這面獎牌也是我國在飛靶世錦賽的第一面男子獎牌，過去射擊好手林怡君曾兩度在女子雙不定向飛靶奪牌，其中包括2002年拿下一面金牌。
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