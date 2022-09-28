聽新聞
test
0:00 / 0:00
射擊世錦賽／楊昆弼挺進4強 奪我國首張巴黎奧運門票
在克羅埃西亞舉行的ISSF飛靶世錦賽，我國好手楊昆弼今天在男子不定向飛靶先是以資格賽第1名晉級到8強賽，最終更是靠著加射順利挺進到4強賽，確定取得巴黎奧運參賽門票，也是我國拿下的第一個巴黎奧運參賽席次。
這次ISSF飛靶世錦賽為爭取2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，我國射擊代表隊這次共派出4人前往克羅埃西亞奧西耶克參加9月19日至10月12日舉行之「2022年世界飛靶錦標賽」，其中包括楊昆弼、莊翰霖參加男子不定向飛靶項目、劉宛渝參加女子不向定飛靶項目以及李孟遠參加男子定向飛靶項目。
其中在日前的男子不定向飛靶資格賽前4輪比完後，楊昆弼前3輪、每輪25次射擊機會都完美命中飛靶，僅有在第4輪失手一次，與美國選手以4輪命中99分暫居第1名，而今天登場的資格賽最終輪，楊昆弼再以近乎完美的命中24次飛靶，以5輪總分123分名列第1名晉級到晚間的決賽。
晚間舉行的決賽，8名選手分成兩組，取分組成績最佳的兩名晉級4強，分在第一組的楊昆弼與秘魯、英國和法國選手一路拉鋸，在前15個飛靶射完後楊昆弼共射下13分，僅落後英國選手1分，與法國選手同分，而秘魯選手則是遭到淘汰。
在最後10發射擊完成後，英國選手率先晉級到4強，而楊昆弼與法國選手則是進入加射，最終楊昆弼在首發擊中飛靶後，法國選手卻失手，讓楊昆弼搶下4強獎牌戰門票，以及巴黎奧運參賽門票。
至於男子組另一名參賽選手莊翰霖，在資格賽5輪射完後則是拿下115分，以第56名無緣晉級，女子組劉宛渝在5輪射完後則是拿下115分，以1分之差無緣擠進前8名晉級決賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言