射擊世錦賽／楊昆弼挺進4強 奪我國首張巴黎奧運門票

在克羅埃西亞舉行的ISSF飛靶世錦賽，我國好手楊昆弼今天在男子不定向飛靶先是以資格賽第1名晉級到8強賽，最終更是靠著加射順利挺進到4強賽，確定取得巴黎奧運參賽門票，也是我國拿下的第一個巴黎奧運參賽席次。

這次ISSF飛靶世錦賽為爭取2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，我國射擊代表隊這次共派出4人前往克羅埃西亞奧西耶克參加9月19日至10月12日舉行之「2022年世界飛靶錦標賽」，其中包括楊昆弼、莊翰霖參加男子不定向飛靶項目、劉宛渝參加女子不向定飛靶項目以及李孟遠參加男子定向飛靶項目。

其中在日前的男子不定向飛靶資格賽前4輪比完後，楊昆弼前3輪、每輪25次射擊機會都完美命中飛靶，僅有在第4輪失手一次，與美國選手以4輪命中99分暫居第1名，而今天登場的資格賽最終輪，楊昆弼再以近乎完美的命中24次飛靶，以5輪總分123分名列第1名晉級到晚間的決賽。

晚間舉行的決賽，8名選手分成兩組，取分組成績最佳的兩名晉級4強，分在第一組的楊昆弼與秘魯、英國和法國選手一路拉鋸，在前15個飛靶射完後楊昆弼共射下13分，僅落後英國選手1分，與法國選手同分，而秘魯選手則是遭到淘汰。

在最後10發射擊完成後，英國選手率先晉級到4強，而楊昆弼與法國選手則是進入加射，最終楊昆弼在首發擊中飛靶後，法國選手卻失手，讓楊昆弼搶下4強獎牌戰門票，以及巴黎奧運參賽門票。

至於男子組另一名參賽選手莊翰霖，在資格賽5輪射完後則是拿下115分，以第56名無緣晉級，女子組劉宛渝在5輪射完後則是拿下115分，以1分之差無緣擠進前8名晉級決賽。