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登峰造極／力退UBA亞軍 文化4連勝提前封后

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
文化新生趙云楓強打籃下。圖／大會提供
文化新生趙云楓強打籃下。圖／大會提供

文化大學展現新賽季挑戰金盃的實力，今天在2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽以73：59擊敗上季UBA亞軍台灣師大，以4連勝之姿提前封后。

今年登峰造極賽大專女子組共有文化大學、台灣師大、佛光大學、北市大學、台灣大學及台灣科大6支球隊參賽，採單循環賽制，文化今天迎接4連勝，提前登頂。

另一場受矚目的對決，由台大和台科大交鋒，台北市長參選人陳時中特別擔任開球嘉賓，最終台大以46：43險勝。

台大和台科大都是首度參賽，且台科大僅有6名球員應戰，教練陳忠誠指出，自己過去執教男籃，去年才開始執教女籃，目前處於整合階段，彼此都在適應，球員人數才會較少。

台科大陣中唯一大一菜鳥陳佳妤，畢業於北市陽明高中，雖然過去打HBL經歷過台北小巨蛋大場面的洗禮，剛踏入大學生涯仍難免緊張。

「台科大其實是一間學業還滿重的學校，所以要打球然後要讀書，其實我到現在還沒有很適應。」陳佳妤也提到，場上都是學姐，有時候仍會緊張，但也感謝學姐不斷地鼓勵、幫忙，隊友都很包容自己。

陳佳妤表示，台科大的大一還沒有分系，有很多課要修、為未來做準備，自己對企業管理有興趣，也想要多學習外語，未來想從事教練相關的工作。

北市陽明 UBA HBL

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