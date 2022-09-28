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網球／拉沃盃歡送費德勒 約克維奇：還沒想過退休

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇說自己還沒有退休計畫。 美聯社
約克維奇說自己還沒有退休計畫。 美聯社

溫布頓奪冠後只在拉沃盃登場，塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）本周終於在以色列舉行的特拉維夫公開賽再登場，35歲的他透露還沒退休計畫，不過除了上周見證「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）的告別戰，本周他也有歡送其他球員規劃。

小約先提到費德勒的退休賽，「我對費德勒有深深的敬佩，也尊敬他對這項運動的貢獻，他擁有史詩般的職業生涯，他可以以此為榮，他是有史以來最被認可的運動員之一，他們退休對網球是悲傷的時刻。」

和費德勒被稱為「三巨頭」之一的小約也提到，目前仍想繼續奮戰，沒有想過退休計劃，「我還有熱情，渴望在最高水準的職業賽場拚戰。」

生涯已握有88座ATP巡迴賽金盃的小約，剛在倫敦打完拉沃盃，他透露原本就想連續出賽3個禮拜，特拉維夫對自己是完美的選擇，且已經許久沒造訪以色列，促成這次造訪原因。

2006年，年僅18歲的小約曾到以色列打台維斯盃，舊地重遊的他笑說，上度造訪年代已久，很多事情都沒印象，不過這周對自己來說仍要專注在網球上，希望有好表現，回報給來觀戰的球迷。

除單打列頭號種子，小約還將和地主45歲的埃利西（Jonathan Erlich）搭擋雙打。埃利西將在本周後退役，小約表示，很榮幸在地主最後一站共同攜手，他笑說：「希望不會是一場而已，我們會試著走得愈遠愈好。」

費德勒 Roger Federer Novak Djokovic 約克維奇

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