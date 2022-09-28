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足球／羅納迪諾迺台灣！ 巴西傳奇球星12月將來台

中央社／ 台北28日電
巴西足球傳奇球星羅納迪諾12月將訪台展開系列活動。 歐新社
巴西足球傳奇球星羅納迪諾12月將訪台展開系列活動。 歐新社

足球迷看過來！巴西足球傳奇球星羅納迪諾12月將首度訪台展開系列活動，其中12月10日將在龍隊主場天母棒球場展開足排球表演賽，球迷屆時有機會一睹羅納迪諾的風采。

42歲的羅納迪諾（Ronaldinho Gaúcho）為2002年巴西隊勇奪世界盃冠軍班底，曾效力於西甲足球聯賽豪門巴塞隆納，不僅曾獲得歐洲金球獎，生涯還兩度獲選世界足球先生殊榮，目前也是2022年卡達世界盃足球賽大使。

味全龍在臉書粉絲團分享，羅納迪諾今年12月9至11日將首度訪台展開系列活動，其中12月10日將在龍隊主場天母棒球場與同樣來自巴西的職業選手吉特勒（Natalia Guitler）以及其他神秘嘉賓，舉辦一場精彩、刺激的足排球表演賽，為長年維護婦女及兒少權利的勵馨基金會募款。

主辦單位也在活動網站公告相關消息，這次透過大型線上公益售票抽獎活動，為勵馨基金會募款，每售出一張票，系統將會自動向勵馨基金會捐款 （每售出1張票，主辦單位將捐贈新台幣40元）。

參與公益售票抽獎活動的民眾將有機會獲得精美小禮物，獎品包括羅納迪諾親筆簽名照片、親筆簽名球、巴塞隆納足球俱樂部球衣和親筆簽名巴西隊球，且被抽中的幸運球迷還有機會在活動期間遇到羅納迪諾本人。

排球 中職 味全龍

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