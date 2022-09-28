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丹麥羽賽／小戴有望再戰依瑟儂 男單16強可能有台灣內戰

聯合新聞網／ 綜合報導
丹麥公開賽戴資穎（右）有望在8強與依瑟儂（左）上演第33次對決。 圖／Badminton Photo提供
丹麥公開賽戴資穎（右）有望在8強與依瑟儂（左）上演第33次對決。 圖／Badminton Photo提供

世界羽聯（BWF）超級750系列丹麥公開賽將於10月18日於奧登斯舉行，籤表在昨（27）日出爐，其中「小戴」戴資穎與泰國好手依瑟儂同屬第四小區，雙方有可能在8強賽事碰頭，上演第33次對決，此外男單部分周天成王子維同屬第三小區，雙方若在首輪都拿下勝利，則會在次輪16強的比賽中上演「台灣內戰」。

戴資穎目前排名世界第2，本月初剛結束日本公開賽，休息一個多月後將再戰丹麥公開賽與法國公開賽，首輪碰到的將會是世界排名12的泰國好手布沙南（Busanan Ongbamrungphan），雙方曾經交手15次，其中戴資穎拿下12次勝利，目前對戰10連勝。

男單部分，目前世界排名第4的周天成首輪將會遇到排名23的泰國選手王高倫，雙方曾經交手過6次，周天成拿下5場勝利。王子維在首輪將會對戰馬來西亞選手劉國倫，若順利晉級16強，將會和周天成碰頭，雙方曾經交手過8次，周天成橫掃8場勝利，擁有絕對優勢。

女單除了戴資穎外，目前世界排名34及39的台灣好手許玟琪、白馭珀也都會出賽。男子雙打部份因王齊麟仍在養傷，李洋將搭配學弟盧震出賽，另有盧敬堯和楊博涵組合。混雙則有李哲輝搭配許雅晴以及楊博軒和胡綾芳，兩對組合將代表中華台北出賽。

戴資穎 周天成 依瑟儂 王子維

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