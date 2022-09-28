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首爾網賽／吳東霖精彩發球 外媒：打起來像世界前50名的選手

聯合新聞網／ 綜合報導
吳東霖在ATP250南韓公開賽32強賽事不敵美國選手，但表現獲得外媒讚譽。 法新社
吳東霖在ATP250南韓公開賽32強賽事不敵美國選手，但表現獲得外媒讚譽。 法新社

台灣網球好手吳東霖昨（27）日在首爾中央球場舉行的ATP250南韓公開賽32強賽事中，激戰2小時20分鐘至第三盤，最後以6:7、6:3、0:6不敵排名46名的美國選手布魯克斯比（Jenson Brooksby）。

第一盤，吳東霖的發球對布魯克斯比造成一定壓迫，率先取得了3個盤末點，但都被化解，最後在搶七大戰時敗下陣來，沒能拿下第一盤。到了第二盤吳東霖扳回一城，以6:3拿下勝利，可惜在第三盤時後繼無力，吞了「貝果」以0:6不敵美國好手，沒能拿下會內賽首勝。

吳東霖雖未奪下勝利，但外媒認為他的發球跟正拍都相當令人驚艷，評價「打起來像世界前50名的選手」，ATP官網也讚賞雖然這是他第一次面對前50名的選手，卻一點都沒有緊張的感覺；也有國外網友非常看好吳東霖，認為他「除非受傷，不然1000%會打進世界前50名。」

目前排名213的吳東霖，此次從資格賽出發，第一場面對到地主韓國選手李德熙，雙方大戰三盤，最後吳東霖以4:6、6:4、7:5拿下勝利。第二場則是遇到英國選手瑞恩·佩尼斯頓（Ryan Peniston），7:5、6:2直落二拿下勝利。

吳東霖在今年2月時先拿下了多明尼加聖多明哥未來賽的冠軍，4月再下一城拿下美國塔拉赫西挑戰賽冠軍，而6月在美國小岩城挑戰賽則是拿下亞軍。

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