舉重／全國青年盃開舉 「舉重女神」郭婞淳奪金揭開序曲

聯合新聞網／ 綜合報導
郭婞淳。 舉重協會提供
郭婞淳。 舉重協會提供

「中華奧會100周年紀念暨111年精漢堂全國青年盃舉重錦標賽」今在國立體育大學舉重館點燃戰火，在隆重的開幕儀式後，「舉重女神」郭婞淳接力出賽，吸引大批媒體到場，也替本屆賽事揭開華麗的序曲。

中華奧會榮譽副主席、中華民國舉重協會榮譽理事長張朝國在開幕儀式上表示，「以感恩回饋的心， 將自營企業精漢堂關係企業做為支持台灣舉重的後盾， 同時我也樂意做舉重永遠的志工!」。

「台灣女神」郭婞淳今在女子64公斤級出賽，最終繳出抓舉100公斤、挺舉125公斤、總和225公斤，順利拿下金牌

已長達近10個月沒有比賽的郭婞淳表示，「賽前心情很緊張，生涯第一次這麼久沒比賽，還有點抓不到節奏，同時今天也嘗試新的動作，算是給自己一個小測驗，驗收這半年的成果。」

教練林敬能透露，「其實近期郭婞淳承受很大的壓力，畢竟爬得越高會越孤獨。」郭婞淳說，「奪下奧運金牌後，很容易失去動力，所以不是要去找目標，而是要去找方向。」

接下來郭婞淳不會參加下個月舉行的亞錦賽，而是將重心放在年底的世錦賽。她表示，「亞錦賽和世錦賽間隔的時間太近，因此決定以世錦賽為主，全力爭取2024年巴黎奧運的積分。」

張朝國表示，「青年盃因疫情影響，被迫從3月延至9月，但我們仍堅持以選手健康為第一要務。下個月的亞洲盃和年底的世錦賽，都是今年度重要的國際賽，青年盃則是一個很好的舞台，讓選手能提前進入比賽狀況，以賽代訓。本次也很感謝中華奧會與精漢堂的大力支持，成為選手的最大後盾。」

本屆賽事由中華民國舉重協會主辦，中華奧會百周年紀念冠名，精漢堂萬寧軟膏贊助協辦，總計有近471名來自全國各地的選手共襄盛舉，採用國際舉重總會全新量級進行，共10個量級，並分為社會組，高中組、國中組進行。

本次青年盃由中華奧會百週年紀念冠名， 其中個人組冠軍將獲得奧會百年冠名水晶獎座一只。 另外，支持舉重項目逾30多年以上的精泰企業股份有限公司(精漢堂萬寧軟膏)將贈送參賽選手、教練及工作人員，每人一瓶號稱國寶級白矸仔也是家庭必備良藥，有著「冰箱裡存活最久」的萬用藥膏。

郭婞淳(中)。 舉重協會提供
郭婞淳(中)。 舉重協會提供

郭婞淳。 舉重協會提供
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教練林敬能。 舉重協會提供
教練林敬能。 舉重協會提供

郭婞淳。 舉重協會提供
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