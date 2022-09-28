舉重／比銀牌多40公斤 郭婞淳青年盃跨級嘗試新動作仍摘金

「舉重女神」郭婞淳昨天在青年盃錦標賽登場，跨級參加女子64公斤級仍展現主宰力，以抓舉100公斤、挺舉125公斤、總和225公斤輕鬆摘金，成績比銀牌足足多出40公斤。

郭婞淳主項是59公斤，去年東京奧運以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤舉出生涯獨缺的奧運金牌，完成亞運、奧運、亞錦賽到世錦賽等國際大賽「金滿貫」；她在國內不只是59公斤級霸主，也保有64公斤級和71級公斤的所有全國紀錄。

青年盃是郭婞淳今年唯一的國內賽事，昨小試身手，透露嘗試新動作，算是給自己短期驗收；她在抓舉3次試舉90、95和100公斤都順利舉起，挺舉115公斤開把後，120、125公斤也輕鬆完成，再度以輾壓表現登頂。

郭婞淳原本目標是在杭州亞運連霸，但亞運因新冠肺炎疫情延到明年9月，她把重心轉往年底世界錦標賽，除要挑戰女子59公斤級4連霸，也要備戰2024年巴黎奧運；世錦賽12月5日到16日在哥倫比亞首都波哥大舉行，將是巴黎奧運積分第1站。