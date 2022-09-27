足球／中華五人制男足遠征科威特 睽違19年再次挑戰亞洲盃八強

力拼亞洲最強伊朗隊 金靴獎得主戴偉任盼恢復水準挑戰進球

藝能界瘋練五人制足球 國內五人制聯賽成功吸引全民關注

繼中華女足征戰東亞盃之後，中華五人制男足代表隊也將遠征科威特，準備於亞足聯五人制足球亞洲盃會內賽大戰列強，希望自2003年亞洲盃之後再次挑戰隊史最佳成績晉級八強。在全隊出發之際，運動系Youtuber《野球乾一杯》阿強與藝人梅賢治(阿梅)特別南下男足的訓練基地，體驗五人制足球的魅力。而近期勤練五人制足球的阿梅平時在家也都有觀摩五人制足球聯賽的轉播，在體驗過國家隊等級的訓練後，直呼國家隊的水準真的太不一樣了，希望經過中華隊的調教後，後續能有驚豔大家的表現，也祝福中華隊在亞洲盃能奪得佳績。

亞洲盃八強為目標 在死亡之組拼戰 獲取經驗更重要

相對於台灣濕熱的氣候，本次亞洲盃賽事的舉辦國科威特位處西亞，又乾又熱的氣候不免讓球迷擔心球員是否能保持最佳的身體狀況出擊？中華隊巴西籍總教練阿迪爾表示：「五人制足球都是在體育館裡面舉行，所以氣候對球員的影響應該不太大，不過會特別叮嚀隊員們外食要特別注意，畢竟是在飲食習慣完全不同的地方出賽，避免因水土不服影響比賽。」

受到疫情影響，中華隊已經將近有三年沒到國外比賽，其他國家也無法來台競技。對於這次亞洲盃的目標，除了希望能盡量取勝，總教練更希望球員能藉由與不同國家隊伍切磋交流的機會，衡量這段時間個人進步的狀況，朝亞洲列強更進一步！在中華隊的三場對手中，對戰世界十強之一，同時也是亞洲最佳球隊的伊朗隊，將是此行最艱難也最重要的對手，總教練特別期待中華隊能窮盡洪荒之力，在賽場上好好學習，打出一場精彩的比賽。

力拼亞洲霸主伊朗 控制失球為首要目標

在2021年五人制聯賽技驚四座，狂進17球的金靴獎得主戴偉任，也是本次亞洲盃的重點國腳之一。對於這次出賽，戴偉任也設定個人目標，他說：「希望自己能恢復到受傷前的狀態，有機會幫助球隊在比賽中進球，幫球隊贏球。」提到中華隊的三大強敵，戴偉任也認為伊朗隊是大魔王，期許中華隊能把伊朗隊的進球壓低在五球之內，就是一場成功的比賽。

五人制足球代表隊另一位國腳唐偉泰也認為比賽的強度會是最大的挑戰，畢竟亞洲盃資格賽過後就是訓練以及參與全民運的賽事，不會碰到像亞洲霸主伊朗這樣的對手，不過還是希望拿出好表現，幫助中華隊奪得佳績。

演藝圈五人制足球夯 國內五人制聯賽關注度突破新高

隨著五人制足球賽慢慢在國際間受到重視，足協於2021年成立台灣五人制足球聯賽，讓國內的五人制好手有更多機會檢視平時的訓練成果。戴偉任說：「聯賽的舉辦提供球員們一個舞台，讓我們更有目標去努力訓練，而不會因為漫無目的而失去動力。最近我看到踢球的小朋友越來越多，家長也都很熱情地加入，可以感覺到國內足球風氣的提升。」五人制足球聯賽的開辦，成功為國內五人制足球帶來大量的關注度，近期運動實境節目也紛紛將五人制足球納入比賽項目，期待中華男足能在亞洲盃發揮聯賽中的訓練成果，一舉突破隊史最佳成績。

關於這幾年足協對於球員的幫助，唐偉泰說：「有了聯賽的舉辦以及球員待遇的提升，我感覺到協會慢慢的有開始重視五人制足球，我想球員們也會在國際賽事拿出最好的表現，讓這個正向循環幫助足球大環境更進步。」本屆五人制亞洲盃將是中華男足今年唯一一場國際賽事，中華電信愛爾達體育台將自9/29開始進行轉播，球迷們想要多認識快節奏的五人制足球賽，同時幫中華男足加油，記得準時打開電視收看最新戰況。

對戰組合

出賽時間(台北時間)

9/29 00：50 黎巴嫩 vs. 中華 10/1 00：50 中華 vs. 伊朗 10/2 21：50中華 vs. 印尼

巴西籍的阿迪爾總教練(Adil Amarante)坦言本次亞洲盃會內賽遇到的對手十分強勁，期許選手們都能把握與列強交手的機會，在比賽中獲得寶貴經驗。 中華足協提供

巴西籍的阿迪爾總教練(Adil Amarante)喔坦言本次亞洲盃會內賽遇到的對手十分強勁，期許選手們都能把握與列強交手的機會，在比賽中獲得寶貴經驗。 中華足協提供

首屆五人制聯賽金靴獎得主戴偉任是隊上的主力得分好手，期許自己能幫助球隊在國際賽上進球得分。 中華足協提供

效力於曄拓國際唐偉泰十分感謝國內提供五人制聯賽的舞台，讓球員們的訓練更有目標，也呼籲大家多多進場支持國內的聯賽。 中華足協提供