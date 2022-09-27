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羽球／與教練彭偉信不合！印尼雙打「小黃人」恐拆夥

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼男雙組合「小黃人」吉地安（左）、蘇卡穆約（右）。 歐新社
印尼男雙組合「小黃人」吉地安（左）、蘇卡穆約（右）。 歐新社

印尼男雙「小黃人」吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）、蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）在上週終結連續226周的王座，昨天爆出蘇卡穆約與傳奇教練彭偉信（Herry Iman Pierngadi）不合，教練對著媒體講蘇卡穆約壞話成為導火線，蘇卡穆約已經鬧出走。

根據印尼媒體《Jawa Pos》報導，歷經世錦賽以及日本公開賽的失利之後，吉地安和彭偉信的關係還是不錯，但蘇卡穆約和彭偉信已經失和。今年印尼賽第二輪時，小黃人組合不敵韓國組合姜敏赫／徐承宰，彭偉信向媒體公開批評蘇卡穆約的比賽態度和肢體語言。蘇卡穆約得知後十分憤怒，還向印尼羽協投訴，且不出席訓練、也不回教練的訊息。

蘇卡穆約在印尼《CNN》獨家專訪回應：「我無法再跟彭偉信共事，其實這是個很漫長的故事，從我進入印尼國家培訓中心的第一天，我就覺得被他忽視、貶低。」

彭偉信受訪時回應：「我對他（蘇卡穆約）沒有意見，如果他對我有意見，那不是我的問題。如果想知道更多事情，可以去問助理教練米拉納特（Aryono Miranat）。」

印尼 語言 日本 CNN

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