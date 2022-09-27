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舉重／無懸念！郭婞淳改64公斤仍稱霸
「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽迎接年度第一場國內比賽，跨級參加女子64公斤級仍展現主宰力，以抓舉100公斤、挺舉125公斤、總和225公斤輕鬆摘金，成績比銀牌足足多出40公斤。
郭婞淳主項是59公斤，去年東京奧運以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤舉出生涯獨缺的奧運金牌，完成亞運、奧運、亞錦賽到世錦賽等國際大賽「金滿貫」；她在國內不只是59公斤級霸主，也保有64公斤級和71級公斤的所有全國紀錄。
郭婞淳保持的國內64公斤級全國紀錄是抓舉107公斤、挺舉141公斤、總和246公斤，今天她輕鬆舉，抓舉從90公斤起步，順利舉起後，95公斤和第3次試舉100公斤也順利過關；挺舉部分，郭婞淳從115公斤舉起，第2次試舉完成120公斤後雖不停轉動右肩，第3次試舉的125公斤仍順利舉起，以總和225公斤無懸念奪金。
由於杭州亞運延期，郭婞淳今年重點賽事瞄準年底世錦賽，12月5日到16日在哥倫比亞首都波哥大舉行，也是2024年巴黎奧運積分第一站，除了爭取奧運積分，還要力拚女子59公斤級4連霸。
為期兩天的青年盃今天舉行首日賽程，明天繼續在國體大舉重館進行第2日賽程。
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