快訊

民視開鍘！取消周玉蔻《辣新聞》53新聞台聯播

台灣蝦皮確定裁員！「這些單位」遭裁撤 比照中國拿N+2走人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉重／無懸念！郭婞淳改64公斤仍稱霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供
「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供

舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽迎接年度第一場國內比賽，跨級參加女子64公斤級仍展現主宰力，以抓舉100公斤、挺舉125公斤、總和225公斤輕鬆摘金，成績比銀牌足足多出40公斤。

郭婞淳主項是59公斤，去年東京奧運以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤舉出生涯獨缺的奧運金牌，完成亞運、奧運、亞錦賽到世錦賽等國際大賽「金滿貫」；她在國內不只是59公斤級霸主，也保有64公斤級和71級公斤的所有全國紀錄。

郭婞淳保持的國內64公斤級全國紀錄是抓舉107公斤、挺舉141公斤、總和246公斤，今天她輕鬆舉，抓舉從90公斤起步，順利舉起後，95公斤和第3次試舉100公斤也順利過關；挺舉部分，郭婞淳從115公斤舉起，第2次試舉完成120公斤後雖不停轉動右肩，第3次試舉的125公斤仍順利舉起，以總和225公斤無懸念奪金。

由於杭州亞運延期，郭婞淳今年重點賽事瞄準年底世錦賽，12月5日到16日在哥倫比亞首都波哥大舉行，也是2024年巴黎奧運積分第一站，除了爭取奧運積分，還要力拚女子59公斤級4連霸。

為期兩天的青年盃今天舉行首日賽程，明天繼續在國體大舉重館進行第2日賽程。

「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供
「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供

「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供
「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供

「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供
「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供

「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供
「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供

「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供
「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽輕鬆摘金。 舉重協會提供

郭婞淳 舉重 世錦賽

延伸閱讀

和泰集團守護原民天籟童聲 成立「原夢國家隊」開拓視界

郭婞淳許傑輝合拍失智症微電影 10大警訊及早就醫

解密讓高虹安驕傲的「斐陶斐」 郭婞淳、江宜樺也是得主

金牌舉重國手助搬校樹遭壓半身癱瘓 「阿嬤救孫」獲國賠1633萬

相關新聞

舉重／無懸念！郭婞淳改64公斤仍稱霸

「舉重女神」郭婞淳今天在青年盃錦標賽迎接年度第一場國內比賽，跨級參加女子64公斤級仍展現主宰力，以抓舉100公斤、挺舉1...

足球／中華五人制男足遠征科威特 睽違19年再次挑戰亞洲盃八強

力拼亞洲最強伊朗隊 金靴獎得主戴偉任盼恢復水準挑戰進球 藝能界瘋練五人制足球 國內五人制聯賽成功吸引全民關注 繼中華女足征戰東亞盃之後，中華五人制男足代表隊也將遠征科威特，準備於亞足聯五人制足球亞

網球／回憶對決費德勒 納達爾：2008溫網、2017澳網最深刻

本屆拉沃盃賽事「4巨頭」齊聚一堂，歡送「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）職業生涯最終站，4巨頭納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）、墨瑞（And

羽球／與教練彭偉信不合！印尼雙打「小黃人」恐拆夥

印尼男雙「小黃人」吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）、蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）在上週終結連續226周的王座，昨天爆出蘇卡穆約與傳奇教練彭偉信（He

首爾網賽／曾俊欣闖過頭關 吳東霖錯過會內賽勝利

我國兩名網球好手「夜市球王」曾俊欣和吳東霖本周齊聚ATP首爾公開賽會內賽，今天更同時間上陣，曾俊欣順利晉級，吳東霖歷經超...

網球／西西帕斯向澳洲壞小子約戰：恩怨直接用球拍解決

世界第6的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與世界第20的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）在今年溫網的比賽中發生爭執，比賽由基里洛斯獲勝。西西帕斯打算「復仇」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。