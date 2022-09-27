首爾網賽／曾俊欣闖關 吳東霖錯過會內勝利

我國兩名網球好手「夜市球王」曾俊欣和吳東霖本周齊聚ATP首爾公開賽會內賽，今天更同時間上陣，曾俊欣順利晉級，吳東霖歷經超過2小時的3盤大戰錯過勝利，沒能一同邁向第二輪。

本周世界排名88的曾俊欣，首爾公開賽直接從會內賽打起，排名213的吳東霖則是通過會外賽考驗，兩名台將齊聚會內32強，寫下暌違8年半ATP巡迴賽再有2名寶島選手晉級男單會內賽紀錄。

曾俊欣首輪面對澳洲世界排名105的奧康奈爾（Christopher O'Connell），曾俊欣第一個發球局就遭到破發，不過第3局馬上回破；兩人接續又再度互破一局，局數仍戰平，直到4：4曾俊欣第3度破發成功，以6：4先馳得點。

奧康奈爾盤間申請傷停治療，但不見好轉，第二盤決定退賽，讓曾俊欣晉級第二輪，下戰將碰世界排名222的美國「幸運失敗者」科瓦塞維奇（Aleksandar Kovacevic）；科瓦塞維奇首輪爆出大冷門，以兩個6：4拍下世界排名32的塞爾維亞好手凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），讓第7種子提前落馬。

吳東霖今天也有機會演出擊落種子戲碼，面對世界排名46、列大會第8種子的美國對手布魯克斯比（Jenson Brooksby） ，吳東霖首盤先在6：5取得「盤末點」機會，但3個拿下首盤機會都沒把握，拚戰到「搶7」又在5：5連失2分，歷時1小時又6分鐘以6：7（5：7）讓出。

第二盤吳東霖雖以6：3扳回一城，但決勝盤沒能再突破，吞下一個「貝果」，苦戰2小時又22分鐘錯失勝利。

曾俊欣今天單日兩戰，單打開紅盤後，雙打將和摩爾多瓦阿爾伯特（Radu Albot）合拍，對抗列第4種子的瑞典戈蘭森（Andre Goransson）／日本麥克拉克蘭（Ben McLachlan），力爭8強門票。