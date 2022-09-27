登峰造極／籃球博士重出江湖！明星賽明晚登場

「籃球博士」鄭志龍、「中距離教科書」許智超、「寶兒」楊哲宜等多名退役球星，明天晚上7點將在台北體育館重現風采，宛如「全明星」的陣容將在2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽首度舉辨的明星表演賽一展身手。

登峰造極賽前身是海峽盃青年籃球邀請賽，2017年舉行後，規模逐漸擴大，今年首度舉辦的明星表演賽，陣容包含多名前中華職籃球星，如鄭志龍、高景炎、邱宗志、許智超、蔡福財等，同時有現今職籃或學校教練，如陳忠強、蔡福財、桑茂森、邱啟益、何正峰、馬怡鴻、楊哲宜等，比賽星度十足，免費入場。

登峰造極賽主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會的秘書長李玉龍，曾是1987年世青男籃賽中華隊國手，當時和鄭志龍、朱志清、李雲光、邱宗志、林建平等人同隊，如今時光荏苒，李玉龍用另外一種方式繼續為臺灣籃壇付出。

本屆賽事特別感謝教育部體育署指導，賽事由中華民國籃球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦；台北市政府體育局、舞動陽光有限公司協辦。