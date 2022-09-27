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網球／西西帕斯向澳洲壞小子約戰：恩怨直接用球拍解決
世界第6的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與世界第20的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）在今年溫網的比賽中發生爭執，比賽由基里洛斯獲勝。西西帕斯打算「復仇」，近期拍攝影片向對方約戰，結果火爆的基里洛斯爽快的接受挑戰。
西西帕斯拍攝影片嗆聲，揚言要在家鄉展開復仇之戰。他在影片中說道：「基里洛斯，我要挑戰你，請來科斯塔納瓦里諾（希臘渡假勝地），我想要一場比賽討回面子」、「不必在場上唇槍舌戰，我們直接用球拍來解決」。
沒想到基里洛斯馬上在IG限時動態轉發並回應：「好，讓我們開始這場復仇之戰，何時何地？多少錢？」
兩人今年在溫網的比賽中爭吵，皆被罰款。西西帕斯在賽後更是指控基里洛斯像是學校「霸凌」其他同學的惡霸，基里洛斯也回擊認為西西帕斯太軟弱。雖然西西帕斯世界排名比較高，但對戰成績卻以1勝4負占下風。
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