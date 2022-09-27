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羽球／戴資穎與7名選手主宰比賽 球評：女單最精彩的時代

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎在33場大賽中取得9座冠軍。 法新社
戴資穎在33場大賽中取得9座冠軍。 法新社

世界羽聯（BWF）今日更新排名，山口茜仍暫居球后寶座，戴資穎則續當世界第二，賽事評論員克拉克（Gill Clark）則發文列出世界前8名選手的奪冠數並感嘆：「現在真是女單最精彩的時代」。

克拉克在他的推特寫道，「世界羽聯2018年至今，舉辦33場超級750系列以及更高層級的巡迴賽事（包括年終賽），冠軍皆由目前世界排名前8的選手包辦，其中有6人都曾經登上世界第1。」

目前女單世界前8分別為日本山口茜、我國好手戴資穎、中國陳雨菲、南韓安洗瑩、西班牙馬琳、印度辛度、泰國依瑟儂以及日本奧原希望。其中戴姿穎拿下最多的9冠，其次是山口茜拿下7冠。

外國球迷也留言回應：「我最期待女單的比賽，非常多樣化和有趣」、「我更期待女單而不是男單」、「這說明了民族的多元性」。

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