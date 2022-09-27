羽球／與小戴都是世界第二 麟洋配排名創生涯新高

世界羽聯（BWF）今天更新世界排名，奧運奪下男雙金牌的麟洋配世界排名升至第二，創下兩人生涯新高，女單方面小戴則維持世界第二的好成績，男單台灣一哥周天成憑藉著近期好成績小升1名來到第四。

麟洋配本週僅管被扣除2019年南韓大師賽的冠軍積分7000分，但印尼大師賽闖入8強進補6050分，一來一往雖然總積分略降至98518分，依然登上男雙世界第二，創下生涯新高。不過接下來10月比賽兩人將拆夥一段時間，由於王齊麟深受足底筋膜炎傷勢所苦，長期帶傷出賽，決定先退出10月賽事專心治療、復健，待11月新評估傷勢及身體狀況後，再決定是否出征澳洲賽事，落單的李洋則改與學弟盧震搭檔，保持比賽感覺。

女單方面戴資穎本週積分維持109045分，還是排在第二，與世界球后山口茜相差2968分；另外前陣子鬧出漏報名風波的韓國一姊安洗瑩，因陳雨菲積分「校正回歸」，被扣除2019福州公開賽和香港公開賽的冠軍積分後降至第四，她得以攀升至世界第三。

男單部分近期無人能敵的世界球王安賽龍依舊以122606分穩居第一，而前世界球王桃田賢斗則因為車禍後始終找不到最佳狀態，排名一路跌至第五，台灣一哥周天成也因此上升一名至世界第四，另外王子維也上升一名至世界第14名。