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網球／不打算學費德勒告別戰 35歲墨瑞：還沒想過退休

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
墨瑞(右)與費德勒。 法新社
墨瑞(右)與費德勒。 法新社

「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）上周在拉沃盃完成職業生涯最終戰，在場見證的前球王「英國希望」墨瑞（Andy Murray）強調，還沒想過如何退休，但可以確定的是，不會仿效像費德勒一樣的盛大告別戰。

35歲的墨瑞曾在2019年動過退休念頭，當時他受髖關節傷勢所困，但經過復健，排名逐漸回升，已從百名外來到目前的43位。

今年拉沃盃和「三巨頭」合體，3度大滿貫得主對費德勒的退休賽感觸滿懷，但他也強調自己不會如此，「我不會，也不該有這樣的告別戰。」

「費德勒值得這樣的夜晚，我不會有像這樣的告別戰，我可能會公布何時是我打的最後一場比賽，但會是什麼時候，我不知道。」墨瑞說。

墨瑞強調，自己仍能和世界好手競爭，身體狀況也感覺很好，「我只是要將這些拉鋸戰的敗仗和可惜的比賽化成勝利，就是那麼簡單。」

儘管大滿貫獎盃數不如「三巨頭」，墨瑞卻是史上唯一擁有2枚奧運單打金牌的選手，他也透露，看到費德勒的退休，這幾天也細想了十多年來自己職網生涯打下的戰績，其中也有許多特別戰功，足以在網壇記上一筆。

墨瑞 費德勒 Roger Federer

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