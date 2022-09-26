羽球／化身女豪傑急解圍 戴資穎八點檔初體驗網直呼：太帥了！

我國羽球一姐戴資穎近日在賽季空檔於民視台語八點檔《黃金歲月》進行客串，在首播後獲得觀眾們一致好評，同時劇組更在她出場時使用特效，增加畫面的強烈感，就有觀眾留言，「小戴出場太帥了我整個變迷妹。」

本場戲為男、女主角共同在羽球場打球，因男主角不會打羽球遭到惡霸嗆聲，「不會打球不要佔場。」一度將引爆衝突，此時小戴登場化身女豪傑，並用台語叫大家在球場要以球會友、別亂來。惡霸隨即道歉，此時小戴開始擔任的教練幫助男女主角打，「球拍拉起來的時候要跟肩膀一樣高，瞄準球，揮拍的時候就是轉身，右腳往前踩。」

而本次八點檔初體驗雖然僅客串片段，但卻讓球迷們直呼:「小戴像神一樣出現了！」、「我的天，為什麼會有小戴啦好想罵人，可是又好喜歡小戴，煩欸。」、「連球后都來喀一腳，看來民視這次大手筆」等留言。