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馬拉松／彰化馬拉松嘉年華有跑有玩 6場特色賽10月起登場

中央社／ 彰化縣26日電

彰化馬拉松嘉年華10月至12月陸續在竹塘、社頭、員林、二水、田中、二林展開，為讓一般遊客也與跑者共襄盛舉，除路跑，還有兒童劇展、跑水節、蕎麥文化季等周邊活動。

彰化縣10月至12月有6場具在地特色的馬拉松賽事陸續登場，彰化縣政府今天舉辦馬拉松嘉年華起跑記者會，縣長王惠美、活動代言人東森氣象主播王淑麗等人出席，王惠美致詞表示，今年串聯竹塘、社頭、員林、二水、田中、二林等地路跑，以嘉年華方式舉辦。

王惠美說，首場為10月9日「就愛竹塘米半程環鄉馬拉松」，接著10月15日「彰化社頭織足健走」、10月30日「員林市獅子盃親子路跑」、11月6日「戀戀二水跑水馬拉松」、11月13日「台灣米倉田中馬拉松」、12月4日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」。

王惠美表示，為使馬拉松嘉年華活動更豐富，分別在賽事前後一天規劃系列精彩活動，如竹塘鄉舉辦鄉農會慶祝創會百周年活動、社頭鄉則是台灣產品展售會、員林市辦兒童劇展、二水鄉則是二水跑水節、田中鎮選手之夜、二林鎮蕎麥文化季，歡迎一般遊客共襄盛舉。

王淑麗表示，她首場半馬就是跑「田中馬」，沿途鄉親為選手加油，感受到彰化人滿滿熱情，這次縣府透過馬拉松嘉年華結合農特產品推廣及公益，也呼籲大家為這塊土地做到環保、減碳、永續等目標。

田中馬拉松

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