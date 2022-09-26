馬拉松／拚金標籤認證 萬金石馬拉松今開放報名

2023新北市萬金石馬拉松明年3月19日開跑，今天中午12點開放報名登記，新北市長侯友宜今天和中華民國田徑協會理事長葉政彥一同出席賽事報名啟動記者會，宣示2023年萬金石以申請世界田徑總會金標籤認證及國際責任運動標章為目標，將成為亞洲首場綠色認證金標賽事，並在現場邀請所有賽事夥伴，共同實踐「責任運動」的精神，為環境永續盡一份心力。

侯友宜表示，新北市是第一個簽署「氣候緊急宣言」的城市，並發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，以「2030年減碳三成，2050年淨零碳排」打造永續城市，而運動賽事更是落實環境永續的重要推手，萬金石馬拉松是新北市的招牌，健康永續的象徵，2023年將以實際行動申請國際責任運動標章，成為亞洲首場綠色認證賽事。

中華民國田徑協會理事長葉政彥提到，萬金石馬拉松目前是台灣唯一銀標籤賽事，如同新北市追求環境永續的決心，田協必將攜手新北於2023年申請世界田徑總會金標籤認證，勢必吸引更多奧運等級的菁英選手參賽，同時提供國內跑者最高品質的賽事服務、最安全無虞的認證賽道。

體育處補充，除了國際責任運動標章，賽會將同時申請ISO 20121（活動永續管理系統）、ISO 14067（產品碳足跡）兩項認證，從活動規劃、辦理到後續廢棄處理，以永續性為首要考量，減少對社會、經濟及環境之衝擊。在減碳作為方面，除使用環保可回收材質製作選手跑衣，更首創將選手衣保袋與新北環保兩用袋結合，減少一次性浪費，創造循環利用價值。

2023年萬金石馬拉松特別邀請曾獲德國iF設計獎，也是亞洲最具影響力設計獎的設計師彭冠傑操刀賽事形象視覺，運用組合式視覺做出賽事品牌的大膽突破，並用圖像感中文標語「下一萬步」呈現不斷前行的道路；另與「野球乾一杯」YouTuber阿強合作推出系列單元介紹萬金石馬拉松不為人知的一面，同時邀請設立馬拉松目標PB破4的董事長樂團主唱「吉董」一起暢聊跑步音樂，跨域合作，引爆話題。

2023新北市萬金石馬拉松今天中午12時起開放報名，截止時間是10月31日中午12時，11月1日下午6時於官網公布抽籤結果。