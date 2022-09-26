高球／LPGA阿肯色錦標賽 侯羽薔並列第50

台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽最終回合未能延續前2輪手感，打出74桿，4輪合計以低於標準5桿的208桿，並列第50。

在美國阿肯色州羅傑斯市（Rogers）舉行的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）阿肯色錦標賽，比賽共3回合，侯羽薔是唯一晉級的台灣選手，徐薇淩、李旻與錢珮芸在首輪遭到淘汰。

侯羽薔本季前11場出賽都未能晉級，這次在阿肯色錦標賽總算有所突破，首輪上演一桿進洞美技，揮出65桿，排名一度衝上第7，次輪繳出69桿，排名下滑至並列第18。

侯羽薔今天最終輪從第1洞出發，在第3洞抓鳥後，第4、5洞都領到柏忌，轉場後僅射下1鳥，吞下1柏忌，外加1記雙柏忌，以74桿作收，3輪總桿數以低於標準5桿的208桿，並列第50。

19歲的泰國女將提蒂卡（Atthaya Thitikul）帶著1桿領先優勢出發，最終輪手感稍微降溫，打出68桿，遭最終輪上演獵鷹秀、揮出64桿的韓裔美籍高球好手姜孝林（Danielle Kang）迎頭趕上。

正規賽3回合結束，提蒂卡、姜孝林總桿數同為低於標準17桿的196桿，並列領先，提蒂卡在延長加洞賽的第2洞射下小鳥，奪得冠軍。