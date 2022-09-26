快訊

南韓Outlet失火冒濃濃黑煙！ 疑電動車爆炸釀2死3失蹤

少吃復胖機率高 醫師曝「吃飯1動作」防體重上升

周玉蔻黏緊緊？ 朱哲成：陳時中陷入尾巴搖狗困境

拉沃盃／新星力退四天王 世界隊驚奇逆轉首登頂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
拉沃盃舉辦5屆以來首度由世界隊獲勝。 路透社
拉沃盃舉辦5屆以來首度由世界隊獲勝。 路透社

擁有「四大天王」的歐洲隊，拉沃盃最終日卻遭年輕球員組成的世界隊上演驚天逆轉，包括「英國希望」墨瑞（Andy Murray）和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）都落馬，美國帝亞弗（Frances Tiafoe）更在瓦解4個賽末點下逆轉希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），助世界隊終結歐洲隊的連霸王朝。

在此之前，歐洲隊前4屆拉沃盃都登頂，今年又首度匯集「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇和墨瑞，費德勒和納達爾組成的夢幻雙打首日賽程雖吞敗，但兩天賽事打完歐洲隊仍取得積分8：4領先，不料最終日包括墨瑞的雙打、小約的單打和西西帕斯都吞敗，讓世界隊後來居上登頂。

世界隊隊長馬克安諾（John McEnroe）說，現在勢態已經和過去5到10年不同，「這些年輕人未來會大步向前，不會只停在這裡。」

拉沃盃舉辦5屆以來首度由世界隊獲勝。 美聯社
拉沃盃舉辦5屆以來首度由世界隊獲勝。 美聯社

最終日擊敗小約的加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）僅22歲，帝亞弗24歲，今年美網奪冠登上球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）更只有19歲，拉沃盃打出世代交替氣勢，帝亞弗說：「這是難以置信的感覺，我們隊長馬克安諾已經輸累了，他說我們在第5屆該有所作為。」

最終戰以1：6、7：6（13：11）、10：8逆轉西西帕斯的帝亞弗補充說，阿里辛擊敗小約，雙打也收下勝場，全隊都齊心協力，功勞不僅在於自己，「這意義重大，我們要好好一起慶祝。」

約克維奇在拉沃盃第2天賽程單日兩勝，但第3日以3：6、6：7（3：7）吞下溫布頓奪冠後首敗，他透露手腕傷勢影響發球速度，多少受到影響，但阿里辛也的確打出精彩表現。

2023年的拉沃盃將在9月舉行，地點在加拿大溫哥華。

四大天王所帶領的歐洲隊首度在拉沃盃落敗。圖為墨瑞(左)、約克維奇(中)和費德勒(右)。 新華社
四大天王所帶領的歐洲隊首度在拉沃盃落敗。圖為墨瑞(左)、約克維奇(中)和費德勒(右)。 新華社

墨瑞 西西帕斯 約克維奇 費德勒

延伸閱讀

網球／費爸退役 過起教練癮

拉沃盃／費德勒見證 約克維奇奪溫網後首勝

「瑞士特快車」到站…西班牙蠻牛跟著退場 網球還有看頭嗎？

拉沃盃／為費德勒流淚 納達爾：生命一部分也隨之離開

相關新聞

拉沃盃／新星力退四天王 世界隊驚奇逆轉首登頂

擁有「四大天王」的歐洲隊，拉沃盃最終日卻遭年輕球員組成的世界隊上演驚天逆轉，包括「英國希望」墨瑞（Andy Murray...

高球／仰德TPC錦標賽 李玠柏2桿之差名列亞軍

尋求衛冕的台灣男子職業高球好手李玠柏今天在仰德TPC錦標賽最終回合打出67桿，4輪合計以低於標準桿17桿的271桿，以2...

3對3／台灣冠軍出爐！男冠前進沙烏地阿拉伯

2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽台灣總決賽昨天正式產出男、女子組冠軍，女...

網球／費爸退役 過起教練癮

「瑞士特快車」費德勒在拉沃盃首日賽程完成職業生涯最後一戰，不過結束選手身分的他仍沒缺席拉沃盃接續賽程，昨天更化身歐洲隊教...

基普喬蓋 再破馬拉松紀錄

4年前在柏林馬拉松改寫男子馬拉松世界紀錄，37歲的肯亞長跑名將基普喬蓋昨天同場賽事再度突破，他只花2小時1分9秒就完賽，...

體操／世界挑戰賽 唐嘉鴻勇奪地板銀牌、蕭佑然鞍馬獲銅

「亞洲貓王」唐嘉鴻這次參加FIG世界體操挑戰賽巴黎站賽事，儘管在擅長的單槓項目因還在熟悉器材、影響發揮，但今天在地板決賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。