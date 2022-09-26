拉沃盃／新星力退四天王 世界隊驚奇逆轉首登頂
擁有「四大天王」的歐洲隊，拉沃盃最終日卻遭年輕球員組成的世界隊上演驚天逆轉，包括「英國希望」墨瑞（Andy Murray）和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）都落馬，美國帝亞弗（Frances Tiafoe）更在瓦解4個賽末點下逆轉希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），助世界隊終結歐洲隊的連霸王朝。
在此之前，歐洲隊前4屆拉沃盃都登頂，今年又首度匯集「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇和墨瑞，費德勒和納達爾組成的夢幻雙打首日賽程雖吞敗，但兩天賽事打完歐洲隊仍取得積分8：4領先，不料最終日包括墨瑞的雙打、小約的單打和西西帕斯都吞敗，讓世界隊後來居上登頂。
世界隊隊長馬克安諾（John McEnroe）說，現在勢態已經和過去5到10年不同，「這些年輕人未來會大步向前，不會只停在這裡。」
最終日擊敗小約的加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）僅22歲，帝亞弗24歲，今年美網奪冠登上球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）更只有19歲，拉沃盃打出世代交替氣勢，帝亞弗說：「這是難以置信的感覺，我們隊長馬克安諾已經輸累了，他說我們在第5屆該有所作為。」
最終戰以1：6、7：6（13：11）、10：8逆轉西西帕斯的帝亞弗補充說，阿里辛擊敗小約，雙打也收下勝場，全隊都齊心協力，功勞不僅在於自己，「這意義重大，我們要好好一起慶祝。」
約克維奇在拉沃盃第2天賽程單日兩勝，但第3日以3：6、6：7（3：7）吞下溫布頓奪冠後首敗，他透露手腕傷勢影響發球速度，多少受到影響，但阿里辛也的確打出精彩表現。
2023年的拉沃盃將在9月舉行，地點在加拿大溫哥華。
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