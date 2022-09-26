3對3／台灣冠軍出爐！男冠前進沙烏地阿拉伯

2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽台灣總決賽昨天正式產出男、女子組冠軍，女子組由台北中華電信首度奪冠，男子組則由彰化紘亞實業驚喜封王。

今年3X3.EXE聯盟賽自6月初在台中市政府廣場展開，賽事陸續造訪9座城市，在國內知名景點包括臺北市信義區香堤廣場、桃園藝文中心、鹿港公會堂，以及被選為今年最佳場地的淡水金色水岸等地進行比賽，共進行男子組南、北區各八回合賽事，以及女子組五回合賽事，總決賽連續三年在台中火車站二樓廣場進行，此場地在2020年首度辦理賽事時就被選為當年度最佳場地，今年總決賽同樣吸引大批人潮在場邊觀戰。

女子組冠軍戰上演「電信內戰」，由王游乙文、黃湘婷、徐詩涵、陳晏宇組成的台北中華電信，以17：16一分差擊敗剛在日本年終賽奪下亞軍的新北中華電信（潘姿吟、林玉書、陳怡萱、許庭瑜）。

有過旅日經驗的王游乙文攻下8分帶走MVP，她提說：「感謝在疫情之中，有聯盟、政府的支持，讓賽事能圓滿結束，也感謝中華電信的培養，讓我們能來參與賽事、累積經驗。」

男子組決賽場場刺激，彰化紘亞實業在8強賽面對日本年終賽挺進8強的台中夢想家青年，拚到延長賽以20：18驚險勝出，4強賽再以2分差擊敗臺南DEUX野獸，挺進冠軍戰。

彰化紘亞實業在兩周前彰化站賽事才拿下今年首座單站冠軍，總決賽一舉殺進冠軍賽，並在最終以19：16擊敗去年總冠軍、本季奪下聯盟最多5座單站冠軍的高雄台塑公司，登上年度王座，並取得前進在沙烏地阿拉伯舉行的2022 FIBA3x3利雅德大師賽門票，並將與高雄台塑公司一同參與10月在台南舉行的挑戰賽。

連三年參賽的陳柏邑助彰化紘亞實業奪冠，拿下MVP，他也坦言，今年能拿下總冠軍有些「意料之外」，「沒想到能走到這步，這冠軍有點意外，團員應該也沒有人想得到。」雖然兩天的總決賽少了最熟悉的隊友駱俊銓，但陳柏邑也說：「這個冠軍是防守來的，是大家一條心守下來的。」