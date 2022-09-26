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高球／仰德TPC錦標賽 李玠柏2桿之差名列亞軍

中央社／ 台北25日電
仰德TPC錦標賽，李玠柏最終回合打出67桿，4輪合計以低於標準桿17桿的271桿，2桿之差名列亞軍。圖／台巡賽提供
仰德TPC錦標賽，李玠柏最終回合打出67桿，4輪合計以低於標準桿17桿的271桿，2桿之差名列亞軍。圖／台巡賽提供

尋求衛冕的台灣男子職業高球好手李玠柏今天在仰德TPC錦標賽最終回合打出67桿，4輪合計以低於標準桿17桿的271桿，以2桿之差名列亞軍。

總獎金70萬美元（約新台幣2200萬元）的仰德TPC錦標賽，今天在林口高爾夫球場展開最終回合賽事。

澳洲選手史密斯（Travis Smyth）最終輪打出低於標準6桿的66桿，以4回合總桿低於標準19桿的269桿，以2桿勝差奪得亞巡賽首冠及獎金12.6萬美元（約新台幣400萬元）。

李玠柏今天出發前仍落後暫居領先的史密斯1桿，李玠柏最終輪打出7鳥、2柏忌，以67桿繳卡，4輪合計271桿，以亞軍作收，獲得獎金7.7萬美元（約新台幣240萬元）。

「今天我打得不錯，很努力地追趕，有幾球很可惜，但是已全力以赴。」李玠柏說：「對手打得太好，一直沒有機會超越他。」

高爾夫

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