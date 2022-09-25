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體操／世界挑戰賽 唐嘉鴻勇奪地板銀牌、蕭佑然鞍馬獲銅

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體操／世界挑戰賽 唐嘉鴻勇奪地板銀牌、蕭佑然鞍馬獲銅

中央社／ 台北25日電
唐嘉鴻領獎。 體操協會提供
唐嘉鴻領獎。 體操協會提供

「亞洲貓王」唐嘉鴻這次參加FIG世界體操挑戰賽巴黎站賽事，儘管在擅長的單槓項目因還在熟悉器材、影響發揮，但今天在地板決賽繳出14.200分的高分，拿下銀牌。

為備戰10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽，唐嘉鴻繼6月亞錦賽之後再度出征，教練翁士航在出發前還特別在台師大安排測試賽，找來百名觀眾，讓唐嘉鴻模擬比賽氛圍。

唐嘉鴻這次在法國舉行的國際體操總會（FIG）世界體操挑戰賽巴黎站單槓項目，未能躋身決賽行列。翁士航接受中央社訪問時表示，「前段時間嘉鴻一直在做新的規劃和方向，在適應上一直是有些狀況，但過程陸續調整訓練方向，也找到關鍵問題。單槓部分，這次執行新整套，這組器材與之前東京奧運用的器材不一樣，在軟硬度適應上真的是滿大挑戰。」

不過，翁士航強調，唐嘉鴻在單槓的槓上動作，一致受到裁判肯定，「如果下法（結束動作）沒有失敗，我們評估第一應該沒問題」。

地板部分，唐嘉鴻完成難度5.500分套路，執行分獲8.700分，總分14.200分，以銀牌作收，僅次於愛爾蘭選手蒙哥馬利（Eamon Montgomery）的14.250分。

翁士航表示，由於唐嘉鴻過去腳曾受傷，儘管目前都已恢復，但心理方面還需要花一段時間做調整，「這次出來比賽，算是他（唐嘉鴻）心理上很大突破，儘管難度未調整至特別高，但整個動作掌握度都不錯」。

在結束世界挑戰賽巴黎站賽事後，唐嘉鴻接下來將轉往匈牙利、土耳其參賽，再赴法國移訓，為世錦賽做準備。

世界體操挑戰賽 蕭佑然鞍馬摘銅

FIG世界體操挑戰賽巴黎站，繼台灣體操好手唐嘉鴻在地板項目勇奪銀牌後，蕭佑然今天在鞍馬決賽繳出14.350分，再添一面銅牌。

台灣體操代表隊9月起展開國際賽之旅，為10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽暖身，首場賽事就是在法國舉行的國際體操總會（FIG）世界體操挑戰賽巴黎站。

唐嘉鴻這次在擅長的單槓項目，因還在熟悉器材、影響發揮，但在地板項目有斬獲，今天在地板決賽繳出14.200分，搶下銀牌。

由於「鞍馬王子」李智凱9月剛升格為人父，因此這次並未參賽，但同為東京奧運國手的蕭佑然繳出佳績，今天在鞍馬決賽難度分5.900分，執行分獲得8.450分，總分14.350分，獲得銅牌；愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）、哈薩克選手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）各以總分15.100分、14.450分，分別奪得鞍馬金牌、銀牌。

另外，台灣體操好手林冠儀今年6月參加亞洲體操錦標賽吊環鍍銅，這次在世界體操挑戰賽巴黎站吊環決賽，獲得14.450分，以0.15分之差與銅牌擦身而過，名列第4名。

蕭佑然在鞍馬項目也奪得銅牌 體操協會提供
蕭佑然在鞍馬項目也奪得銅牌 體操協會提供

唐嘉鴻 翁士航 世錦賽

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