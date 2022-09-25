散打／全國散打搏擊賽落幕 陳柏仲、吳奕淳師徒檔風光

由中華武術散打搏擊協會主辦、大師運動協會協辦的第17屆全國散打搏擊錦標賽，最近兩天在北市南港運動中心舉行，新莊泰拳運動武館教練陳柏仲在社男組60公斤級3連霸，並榮膺最佳教練。

他的嫡傳弟子吳奕淳在65公斤級封王，且獲頒美技獎，堪稱本次賽事鋒頭最健的師徒檔。

35歲的陳柏仲賽後高度肯定吳奕淳多年來的堅持，從挫敗中奮力前進，贏得生涯散打搏擊首冠實至名歸。陳柏仲說：「他為了生活，除了在武館擔任助教，平常還兼職外送，並當汽車銷售員，一人身兼三職，沒有被生活瑣事擊倒，是詮釋武術的最佳範本。」

吳奕淳從跆拳道起家，後來改玩泰擊和散打搏擊，從中體悟武術的博大精深與不同境界。他說：「殺傷力愈大的運動，我愈喜歡，甚至打過只戴牙套、穿護襠的高危險性搏擊，還因此差點被打斷鼻梁。」

現年23歲的吳奕淳，自認青春期是問題學生，動輒訴諸暴力，接觸散打搏擊後，彷彿遇見救贖而重返正途。

他說：「以前很衝動，常跟人起衝突，給人暴力印象的散打搏擊，竟讓我不藥而癒更不可思議；或許因為擂台上攻擊對手有各種不同的方式，擂台下看事情也因此有更多角度，學著從對方的角度看問題、火氣不再，再加上年齡漸長，從此沒打過架。」

吳奕淳表示，散打搏擊的主要套路是「遠踼近打貼身摔」，講究拳腿合一和近身纏鬥，必須均衡發展，才是一流戰將。「我的摔跤技巧較弱，多靠重拳重腿搶攻，還有很大的進步空間。」

大師運動協會理事長彭臺臨表示，散打搏擊也可以引用空手道及跆拳道的概念，在中高齡運動人口增加「型」的比賽項目。