人類又跨一大步！東奧金牌肯亞選手改寫馬拉松世界紀錄
兩屆奧運馬拉松金牌(2016、2020)肯亞男子長跑好手基普柯吉（Eliud Kipchoge），於今天柏林馬拉松的比賽中，以2小時01分09秒打破了自己保持的男子世界紀錄，使得人類極限又跨出一大步，距跑進兩小時內越來越接近。
這位37歲的肯亞選手，比四年前在柏林馬所創下的紀錄再減少30秒時間，他賽後說，「我對自己的準備工作感到滿意，我的速度如此快是因為團隊合作的因素。」他還說，「激勵我的是我的家人，而我想激勵其他年輕人，是體育將人們團結在一起，這就是激勵我的動力。」
全球六大馬之一，由於賽道平坦號稱「世界最快馬拉松」的柏林馬，今天天氣涼爽，更促使基普柯吉跑出佳績，他今天在半程比賽中就跑出59分51秒成績，這讓人們就認為他可能會打破世界紀錄，果然最後如願寫下半馬及全馬兩項新世界紀錄，而他已經贏得了他職業生涯17場馬拉松比賽中的15場。
他也被問及明年是否再來挑戰跑進兩小時內，基普柯吉回答說，「讓我們先慶祝打破世界紀錄，接下來再好好計劃一下。」
(註：此影片發文成績有誤，官方正確為2：01：09)
NEW WORLD RECORD— Brendan Bradford (@1bbradfo) September 25, 2022
Eliud Kipchoge smashes his own marathon world record, winning the #BerlinMarathon in 2:01:08
Takes 31 seconds off his old record. #marathon pic.twitter.com/UwKeWtAosi
WORLD RECORD— AW (@AthleticsWeekly) September 25, 2022
History! Eliud Kipchoge breaks his own world marathon record with an astonishing 2:01:09 – 30 seconds off the previous WR – at the Berlin Marathon 🔥
The greatest of all-time over 26.2 miles 🐐#BerlinMarathon 🇩🇪 pic.twitter.com/K04kzx0Umx
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