人類又跨一大步！東奧金牌肯亞選手改寫馬拉松世界紀錄

兩屆奧運馬拉松金牌(2016、2020)肯亞男子長跑好手基普柯吉(Eliud Kipchoge),於今天柏林馬拉松的比賽中,以2小時01分09秒打破了自己保持的男子世界紀錄,使得人類極限又跨出一大步,距跑進兩小時內越來越接近。

這位37歲的肯亞選手,比四年前在柏林馬所創下的紀錄再減少30秒時間,他賽後說,「我對自己的準備工作感到滿意,我的速度如此快是因為團隊合作的因素。」他還說,「激勵我的是我的家人,而我想激勵其他年輕人,是體育將人們團結在一起,這就是激勵我的動力。」

全球六大馬之一,由於賽道平坦號稱「世界最快馬拉松」的柏林馬,今天天氣涼爽,更促使基普柯吉跑出佳績,他今天在半程比賽中就跑出59分51秒成績,這讓人們就認為他可能會打破世界紀錄,果然最後如願寫下半馬及全馬兩項新世界紀錄,而他已經贏得了他職業生涯17場馬拉松比賽中的15場。

他也被問及明年是否再來挑戰跑進兩小時內,基普柯吉回答說,「讓我們先慶祝打破世界紀錄,接下來再好好計劃一下。」

