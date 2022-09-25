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定向越野／夏綠地推廣賽 田徑隊用神策略奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2022全民來夏綠地定向越野推廣賽」今天在新北市五股夏綠地公園登場，參賽選手超過300人。圖／中華民國定向越野協會提供
「2022全民來夏綠地定向越野推廣賽」今天在新北市五股夏綠地公園登場，參賽選手超過300人。圖／中華民國定向越野協會提供

「2022全民來夏綠地定向越野推廣賽」今天在新北市五股夏綠地公園登場，此場地首度舉辦定向越野賽事吸引超過300人參與，來自三重新北高中田徑隊的秦煒翔和粘伯榕僅花了11分28秒就拿到滿分1000積分，勇奪體驗組冠軍。

高三的秦煒翔和粘伯榕都是新北高中田徑隊的運動好手，剛好一人是短跑好手，一人是5000公尺的長距離運動健將，賽前臨時起意設定戰術。秦煒翔說：「當我在檢查點打卡登錄時，粘伯榕就會開始找下一個打卡點，我再衝刺跟上，這樣能更有效率搶點，同時也不用擔心迷路而浪費時間。」

個人組部分，營造業的林逸銘用19分08秒拿到1000分，以0.15秒的些微差距擊敗李擇仁，登上王座；親子組由父子檔陳信宏、陳威綦合力跑出8分40秒，並拿下滿分800積分，開心摘金。

47歲的林逸銘平時熱愛路跑，全馬能在4小時以內完賽，本次利用機會「場勘」，生涯首場越野跑就意外拿下第一，他笑說：「夏綠地公園剛好是同事規劃的案件，想說來運動順便看看，整體感覺很棒。」

本次比賽由新北市政府環境保護局和中華民國定向越野協會聯手主辦，主要是為了推廣新北市新地標五股夏綠地公園，同時讓民眾能更接近大自然從事健康運動，因此完全免報名費，賽事推出也廣受好評。

林逸銘提到，以前夏綠地公園緊鄰高速公路，也算是工業區，相對比較混亂，「但在市府重新整理、規劃後，煥然一新。」

製造業的陳信宏熱愛運動，平時就會固定打籃球或騎自行車，4年前開始接觸越野跑，每年平均會參加10場，同時帶著一家4口一起參與，親子關係也更融洽。陳信宏說：「我們家住在新竹，但全台的比賽都會關注，只要有機會就會一起參賽，現在孩子逐漸長大，也可以獨當一面完賽。」

田徑 越野跑

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