輪椅網球／永達盃落幕真田卓連二站男單冠軍、本約索夫廖克松奪男雙冠軍

「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」今於高雄輪椅夢公園進行最後一天的激戰，日本「大魔王」真田卓雖然一度飽受威脅，但最終仍以直落二連兩站拿下男單冠軍，他期待可以效法偶像未來成為輪椅網球場上的費德勒(Roger Federe)；男雙最可惜是上一站冠軍「代糖組合」戴加揚／唐兆漢以0比2負於大會第1種子本約索夫(MOHAMAD YUSSHAZWAN Bin Yusuf)／廖克松的台馬組合屈居亞軍，而「松哥」廖克松則一圓生涯首個冠軍夢！

男單決賽由上一站冠軍世界第26的日本「大魔王」真田卓對上世界第45的馬來西亞球員本約索夫，兩人在2018年日本公開賽交手過一次，當時真田卓還以6比1、6比0輕鬆打敗本約索夫。

日本好手真田卓。(大會提供)

但暌違4年後今二度交手，雙方打出一場異常激烈的賽事，在旁邊觀戰的台灣輪椅網球選手都大讚，「不用買機票就可以在家看到這麼高水準的比賽。」首盤，曾經打下里約帕奧第4的真田卓掌握進攻優勢， 一開始就先連續拿下4局，首盤先以6比1拿下。

但第二盤大馬球員本約索夫加強攻勢，在第2、4局連續破發連下3局一度以3比1領先，這也是真田卓在台灣兩站以來第一次面臨落後；但他立刻在第5局回破，立刻追成3比3平手，第9、10局雙方互破，但真田卓在第11局再度關鍵破發，第12局成功關門後，最終以7比5連兩周拿下冠軍。

馬來西亞猛將本約索夫。(大會提供)

「很高興，在這疫情下還能連拿兩站冠軍，這機會很不容易。」37歲真田卓說：「這兩周氣溫高，而且我們都是坐在輪椅上距地面更近溫度更高，手在高溫下推輪椅也破皮，但這是要成為頂級選手常會遇到的狀況不足為奇。」真田卓今年兩站在高雄的比賽與台將打了7場比賽，只輸給上官百瑞1局，他說：「想要有好的成績應該要多去比賽，多看國外的比賽，這樣經驗才可以快速累積，像我跟上官百瑞的比賽，我知道他已經65歲了，但經過這場比賽，我相信他會有很大的收獲。」

唯一可惜的是來台灣近兩周，真田卓還沒有機會好好的品嘗台灣小吃，他說：「有去飯店旁邊的餐廳繞了一下，但人很多，我只有一個人就不好意思就離開。」但自稱是費德勒(Roger Federer)迷的真田卓說：「我知道費德勒退休的事，我也算是他的小粉絲之一，我自己也期望未來能跟他一樣，有機會可以培養出新一代的輪椅網球員！」

接著男雙決賽，單打落敗的大馬球員本約索夫搭檔台灣老將廖克松對上「代糖組合」戴加揚／唐兆漢，雖然「代糖組合」都瞄準較弱的廖克松進攻，但廖克松挺住壓力，一開始首盤前5局就取得4比1領先，在4比3時跨盤又連下6局，最終以6比3、6比1拿下冠軍。

男雙戴加揚(前)、唐兆漢(後)組合。（大會提供）

「我有接受挑戰，做好自己份際的事！」59歲廖克松說：「幸好不辱使命，沒有讓大馬球員失望，但我覺得我還是打得不夠好，只給自己打60分，攻擊的部份還要再加強。」從1995年輪椅馬拉松轉到輪椅網球，廖克松終於為自己打下生涯首個國際賽冠軍，他低調的說：「我一定會繼續打下去，打到不能打為止，但我會保持平常心繼續往前走！」

大馬球員本約索夫專注於比賽都沒空去吃台灣美食，果然讓他在本周「永達盃」中打下男單亞軍、男雙冠軍的佳績，他說：「天氣很熱，連打兩場確實很累，但很開心跟真田卓的對戰內容有進步，我希望可以持續下去，去年沒選上東京帕運一度讓我很失望，這次我以2014年巴黎帕運為目標。」

已經贊助「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」長達18年的永達保險經紀人公司執行副總李世傑透露，「永達有這榮幸長期贊助台灣輪椅網球賽事，發揮企業大愛，照顧身障選手的環境和賽事；特別這項比賽自2017年移至高雄輪椅夢公園以來獲得國際網球總會(ITF)認證至今年已連續6年舉辦，期待可以培養出更多的台灣輪椅網球精英。」副總李世傑除了平日健走外也常關注運動賽事，他說：「像昨天的費德勒雙打賽事就引起全球矚目，永達也期待透過運動可以讓更多人擁有美好的生活。」