自行車／澎湖跳島101K 對岸車友慕名參加

為打造友善、安全、永續的自行車騎乘文化與環境，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今天上午7點在澎湖遊客中心舉辦「2022澎湖跳島101K自行車活動」，讓600多名車友高度享受順風騎乘的快感，以及體驗逆風而行的刺激與毅力的極致展現，挑戰自我、迎戰東北季風。

「2022澎湖跳島101K自行車活動」分成101K挑戰組及22K休閒組，參與101K挑戰組的選手沿途必經之嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，更是許多自行車好手口中一定要來挑戰的「夢幻賽道」；22K休閒組一路上搭配趣味的集字「PENGHU-GO」闖關活動，深度探索澎湖村落文化，讓參與者輕鬆、放鬆、樂在騎中!並體會澎湖SING海風的樂趣。

所有參與之車友，沿途所規劃的補給站都可品嘗到尖山台電冰棒、黑糖糕、澎湖鹹餅及外垵刈包等特色小吃，讓舒適接地氣，騎行更給力，增添活動趣味與精彩。

完成騎程的終點站，選手除可領取完騎獎狀、獎牌外，主辦單位特別提供海派美食，包括海鱺海鮮粥、南瓜米粉、炸花枝丸、丁香魚、小管與臭肉魚乾片、西瓜水果等，現場也規劃在地特色小市集，包含特色飲品、熱食及澎湖伴手禮，以及來自各國的單車展示與電輔車的體驗等，宛如一場熱鬧的單車嘉年華盛會，將澎湖滿滿的熱情海派傳遞給每個參與者。

本次共有400多名台灣車友參賽，來自桃園市「崇越單車」一口氣報名30人成最大團，獲大會贈送海鮮大餐；另有來自中國大陸的車友一起參與，夫妻帶著小朋友分別報名了101K及22K，他們表示：「第一次參加自行車活動，沿路停下來拍了好多照片，都不知道澎湖原來這麼漂亮，明年有機會一定還要再來！」