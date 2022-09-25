快訊

PLG／戴維斯身分從本土變洋將？ 聯盟說話了

影／受困數再增...宜蘭清水地熱溪床兩處共27車66人苦等水退

世界衝浪大賽台灣排33名 競技水準待提升

中央社／ 洛杉磯24日專電
參加2022年ISA世界衝浪大賽的中華代表隊國手利用空檔，參訪美國當地的衝浪勝地，深入體驗在地的衝浪文化。（中華代表隊提供） 中
參加2022年ISA世界衝浪大賽的中華代表隊國手利用空檔，參訪美國當地的衝浪勝地，深入體驗在地的衝浪文化。（中華代表隊提供） 中

在美國南加州舉行的2022年ISA世界衝浪大賽今天落幕，美國隊奪女子組冠軍、日本隊拿下男子組第一。台灣隊總排名第33，圈內人士期待提升競技水準。

國際衝浪協會（International Surfing Association）主辦的世界衝浪大賽（World Surfing Games）17日起在杭亭頓海灘（Huntington Beach）舉行，51個國家、247名選手經過一個星期的競技，男女團體冠軍在今天最後一天賽程出爐。

這場賽事是巴黎奧運資格賽之一，稱霸男子組的日本隊、女子組冠軍的美國隊在2024年的巴黎奧運衝浪比賽中各自拿下一個派人參賽的名額。隨著一系列資格賽進行，巴黎奧運衝浪賽最終有男女選手各24人會內競技。

中華隊6名國手參賽，團隊總排名第33。個人成績方面，公開男子組尤佳琦排名73、韓宗軒73名、邱晉豪91名；公開女子組鍾昀蓉第65名、莊芸81名、林宜臻81名。

圈內人士向中央社記者表示，衝浪在台灣是熱門休閒活動，但發展競技的時間較晚，選手代表國家隊比賽資源有限，甚至一些開銷要自費，相較於其他國家投注人力物力，台灣衝浪的競技水準仍然有待各界支持。

中國隊為了備戰這次比賽，提前3個月到美國移地訓練，最終獲得團隊第20名，反觀中華隊則在賽前3天才到美國。

圈內人士分析，台灣地處亞熱帶水域溫暖，選手到其他國家比賽必須熟悉不同的賽場環境，若要在國際比賽取得好成績，最需要提前移地訓練，聘請國際教練提升戰力。

中華隊隨隊人員表示，選手參賽一個多星期，感謝南加州的台灣僑胞熱情款待，包括橙縣華人獅子會會長洪陳峰、橙縣僑界急難救助協會會長陳景星提供後勤補給，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、橙縣華僑文教服務中心等政府駐外機構也都派人協助相關事宜。

台灣選手這次除了累積經驗與各國選手交流，在領隊葉豐吉的帶領下，拜訪南加州多處知名衝浪勝地，參訪衝浪店與削板師，深入瞭解美國當地的衝浪文化。

中華代表隊參加2022年國際衝浪協會（International Surfing Association）舉行的世界衝浪大賽（World Surfing Games）總成績第33名。前排左起林宜臻、鍾昀蓉、邱晉豪、莊芸，後排左起韓宗軒、尤佳琦、領隊葉豐吉。中央社 中央社
中華代表隊參加2022年國際衝浪協會（International Surfing Association）舉行的世界衝浪大賽（World Surfing Games）總成績第33名。前排左起林宜臻、鍾昀蓉、邱晉豪、莊芸，後排左起韓宗軒、尤佳琦、領隊葉豐吉。中央社 中央社

衝浪

延伸閱讀

台灣衝浪高手前進世界大賽 奧運之路一小步

地牛翻身威力大！高雄承億酒店24樓無邊際泳池瞬間變衝浪場

男子昨晚福隆衝浪失蹤 海巡人員凌晨龍門沙灘發現遺體

林葉亭甜勾184公分帥兒 吳念軒誤認辣媽是女友

相關新聞

拉沃盃／費德勒見證 約克維奇奪溫網後首勝

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因未施打新冠肺炎疫苗缺席美網，倫敦登場的拉沃盃才是今年溫布頓後首度回...

網球／淚眼送費德勒 納達爾最後合拍後返家陪太太

拉沃盃首日和宿敵兼好友「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）合體後，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Na...

世界衝浪大賽台灣排33名 競技水準待提升

在美國南加州舉行的2022年ISA世界衝浪大賽今天落幕，美國隊奪女子組冠軍、日本隊拿下男子組第一。中華隊總排名第33，圈...

擊劍／台灣高中好手勇征歐洲 芬蘭站李讓表現精采

台灣高中好手李讓在瑞典男子銳劍衛星賽勇奪第六後，世界排名也躍升至370名。24日第二站芬蘭站，以預賽41種子與24種子愛沙尼亞選手數度戰成平手，戰況激烈、在最後1分鐘13:13後，李讓連得2分晉級34

高球／阿肯色錦標賽第2輪 侯羽薔暫並列第18

台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽第2輪繳出4鳥、吞2柏忌，揮出69桿，2輪合計以低於標準8桿的134桿，...

2022洄瀾鐵人三項賽 花蓮鯉魚潭登場

2022洄瀾鐵人三項今天上午在壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，參賽選手在花蓮市長魏嘉賢等人鳴笛聲中奮勇躍入水中展開競賽，魏嘉賢為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。