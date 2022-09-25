快訊

黃珊珊的優勢也是劣勢？ 最可能被棄也最可能被保

國防部政戰局長訪夏威夷卻不訪美智庫 納稅錢就這樣浪費

影／動作很熟練？ 台南仁德道路施工驚見國小童開小山貓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022洄瀾鐵人三項賽 花蓮鯉魚潭登場

中央社／ 花蓮縣25日電
2022洄瀾鐵人三項25日上午在花蓮壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，參賽選手在花蓮市長魏嘉賢（前右，藍衣）等人的鳴笛聲中奮勇躍入水中展開競賽。（花蓮市公所提供）
2022洄瀾鐵人三項25日上午在花蓮壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，參賽選手在花蓮市長魏嘉賢（前右，藍衣）等人的鳴笛聲中奮勇躍入水中展開競賽。（花蓮市公所提供）

2022洄瀾鐵人三項今天上午在壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，參賽選手在花蓮市長魏嘉賢等人鳴笛聲中奮勇躍入水中展開競賽，魏嘉賢為選手加油打氣，也鼓勵更多人投入體育運動領域。

這項賽事由中華民國越野鐵人三項協會主辦，花蓮市公所擔任協力指導單位，比賽分3種距離組別，分別為113K（游泳1.9KM、自行車90KM、路跑21.1KM）、56.5K（游泳1.5KM、自行車45KM、路跑10KM）以及28.75K（游泳750M、自行車23KM、路跑5KM），共吸引近1300名好手報名參加。

比賽從泳渡鯉魚潭開始，接著騎上自行車在鯉魚山的上下坡較勁，最後則是環潭路跑挑戰體能。

中華民國越野鐵人三項協會理事長賴曉春表示，由於這兩年受到疫情影響，繼2019年後終於能在今年恢復辦理，也非常開心有上千名朋友支持，感謝花蓮市公所鼎力相助，加上花蓮本身就具備良好自然環境，一定能吸引更多團體舉辦體育競賽。

魏嘉賢表示，鯉魚潭環境優美，適宜旅遊及運動，每年都有許多海內外遊客造訪，中華民國越野鐵人三項協會與花蓮市公所在籌辦鐵人賽事的合作協調已持續許久，感謝籌備團隊的專業能讓這次賽事成功舉辦。

魏嘉賢也提醒，由花蓮市公所主辦的2022花蓮太平洋縱谷馬拉松將在10月22日上午登場，屆時請民眾協助配合交通管制，造成鄉親不便請多見諒。

2022洄瀾鐵人三項25日上午在花蓮壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，參賽選手將進行游泳、自行車和路跑挑戰體能，共吸引近1300名好手報名參加。（花蓮市公所提供）
2022洄瀾鐵人三項25日上午在花蓮壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，參賽選手將進行游泳、自行車和路跑挑戰體能，共吸引近1300名好手報名參加。（花蓮市公所提供）

鐵人三項

延伸閱讀

東部首場數位洄瀾松花蓮登場 數位人才共創凝聚能量

自行車／極點慢旅雲林必Bike小鎮 400車友尋寶趣

花蓮南區逾300棟房舍震損 全國建築師公會號召投入勘災

花蓮魏嘉賢等8人違紀參選 遭國民黨開鍘撤銷黨籍

相關新聞

拉沃盃／費德勒見證 約克維奇奪溫網後首勝

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因未施打新冠肺炎疫苗缺席美網，倫敦登場的拉沃盃才是今年溫布頓後首度回...

網球／淚眼送費德勒 納達爾最後合拍後返家陪太太

拉沃盃首日和宿敵兼好友「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）合體後，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Na...

擊劍／台灣高中好手勇征歐洲 芬蘭站李讓表現精采

台灣高中好手李讓在瑞典男子銳劍衛星賽勇奪第六後，世界排名也躍升至370名。24日第二站芬蘭站，以預賽41種子與24種子愛沙尼亞選手數度戰成平手，戰況激烈、在最後1分鐘13:13後，李讓連得2分晉級34

高球／阿肯色錦標賽第2輪 侯羽薔暫並列第18

台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽第2輪繳出4鳥、吞2柏忌，揮出69桿，2輪合計以低於標準8桿的134桿，...

2022洄瀾鐵人三項賽 花蓮鯉魚潭登場

2022洄瀾鐵人三項今天上午在壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，參賽選手在花蓮市長魏嘉賢等人鳴笛聲中奮勇躍入水中展開競賽，魏嘉賢為...

圖解新聞／瑞士特快車駛進最後一站 費德勒淚別網壇

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。男子網壇傳奇球王費德勒在拉沃盃後結束職業生涯，這次的圖表帶你瞭解「瑞士特快車」費德勒職業生涯的輝煌紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。