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拉沃盃／費德勒見證 約克維奇奪溫網後首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇（Novak Djokovic）（右）在拉沃盃單打時與費德勒（Roger Federer）（左）討論戰術，最終約克維奇獲勝，替歐洲隊搶下2分。 美聯社
約克維奇（Novak Djokovic）（右）在拉沃盃單打時與費德勒（Roger Federer）（左）討論戰術，最終約克維奇獲勝，替歐洲隊搶下2分。 美聯社

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因未施打新冠肺炎疫苗缺席美網，倫敦登場的拉沃盃才是今年溫布頓後首度回歸，他也在宣布退役的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）見證和鼓勵下迎接回歸賽場首勝，且是以6：1、6：3輕取美國帝亞弗（Frances Tiafoe）。

費德勒台灣時間昨天凌晨完成生涯最後一場職業比賽，拉沃盃第2日賽程他化身最「大咖」啦啦隊，和歐洲隊隊友一同在倫敦O2體育館，約克維奇換邊休息時不時鼓勵和給些意見。

目前世界排名第7的約克維奇，7月10日溫布頓決賽後就再沒出賽，拉沃盃回歸奪勝，他滿意說：「我已經幾個月沒比賽，上一場就是在這座城市的溫布頓決賽，所以我真的很開心維持狀態，就我來看這是場很不錯的比賽。」

只花1小時13分鐘就為歐洲隊拿下單打勝利的小約也提到，昨天是漫長又充滿情緒的一天，「要重新熱好引擎並不容易，所以我很滿意今天的表現，為歐洲隊打下2分。」

今天和費德勒不時互動的小約還形容，昨天歡送費德勒退休，是自己生涯遇過的「最美麗時刻之一」。

不只單打奪勝，小約和遞補費德勒的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）也以7：5、6：2拍下世界隊的澳洲、美國聯軍德米納爾（Alex de Minaur）／薩克（Jack Sock），助歐洲隊兩日賽程結束後取得積分8：4領先。

約克維奇（Novak Djokovic）（右）與義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）（左）合拍獲勝，替歐洲隊奪下2分。 路透社
約克維奇（Novak Djokovic）（右）與義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）（左）合拍獲勝，替歐洲隊奪下2分。 路透社

費德勒 溫布頓 約克維奇

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